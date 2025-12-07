منى زكي لـ «عكاظ»: الجمهور السعودي يدعمني دائماً.. وفيلم «الست» الأصعب في مسيرتي

أعربت منى زكي عن تقديرها الكبير للجمهور السعودي، مؤكدة متابعتهم الدائمة ودعمهم للإبداع والفن والتغيير، ومعبرة عن حماسها لعرض فيلمها الجديد «الست» قريباً.

أسباب الموافقة على تقديم أم كلثوم

أكدت منى زكي أن أبرز ما شجعها على خوض بطولة فيلم «الست» كان تعاونها مع المخرج مروان حامد، إلى جانب قوة السيناريو، مؤكدة أنه لولا توجيهاته لما استطاعت الدخول إلى الشخصية وتجسيد شخصية أم كلثوم بالشكل المطلوب.

الصعوبات والتحديات

أوضحت منى زكي في تصريح لـ«عكاظ» أنها واجهت صعوبات كبيرة في تجسيد شخصية أم كلثوم؛ بسبب عمق سيناريو أحمد مراد واعتماده على مشاعر داخلية دقيقة غير ظاهرة بوضوح، مؤكدة أن هذا العمل هو الأصعب في مسيرتها، مضيفة أن دعم ومساعدة المخرج مروان حامد خلال مراحل التحضير والتصوير كان حاسماً لإنجاح الأداء.

إبراز الجانب الإنساني

وأضافت منى زكي أن فريق العمل حرص على إبراز الجانب الإنساني في حياة أم كلثوم، وكشف ما تخفيه خلف المسرح من مشاعر ضعف وألم وانكسار لتظهر في كامل قوتها.

صُنَّاع العمل

ويجمع الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم منى زكي، محمد فراج، وأحمد خالد صالح، وتامر نبيل، وسيد رجب، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين ضيوف شرف، أبرزهم أحمد حلمي، وعمرو سعد، وكريم عبدالعزيز، ونيللي كريم، وأمينة خليل، والعمل من سيناريو أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.