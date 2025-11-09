كشف مدير أعمال الفنان المصري محمد منير، تطورات الحالة الصحية للكينج، بعد دخوله المستشفى، مؤكداً استقرار وضعه الصحي.

وقال محمد أنور: «الكينج لسه مخرجش من المستشفى، هيخرج النهاردا إن شاء الله وهيرجع على بيته، وهو كويس وزي الفل».

وفي وقت سابق، حل الكينج محمد منير ضيفًا مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج (الصورة)، حيث وجهت لميس الحديدي سؤالًا للكينج لطمأنة جمهوره على صحته، بعد الوعكة الصحية التي دخل على إثرها المستشفى أخيرا.

ورد عليها محمد منير قائلًا: «أنا كل ما بسافر أي دولة أوروبية بستغل فرصة إني أعمل تحاليل لأن طبعا إحنا بنكبر، وأنا أحب أطمئن جمهوري على صحتي، لأن أحيانًا بيتنقل على السوشيال ميديا كلام إني مريض أو بتمارض وده مش صحيح أنا بكون بطمئن على نفسي مش أكتر».

وأخيرا، طرح محمد منير أغنية جديدة تحت عنوان «بين البينين»، عبر منصاته بمواقع الاستماع الموسيقية، والحساب الرسمي على (يوتيوب).

ويتعاون منير في أغنية «بين البينين»، مع الشاعرة منة عدلي القيعي، والملحن عزيز الشافعي، والموزع أسامة الهندي، وهو التعاون الرابع أيضًا بين محمد منير وروتانا، ضمن العقد المبرم سابقًا..