كشف الفنان المصري الشاب طه دسوقي في تصريح خاص لـ«عكاظ» غيابه عن دراما رمضان 2026، موضحًا أنه لم يجد بعد السيناريو المناسب الذي يحمّسه للمشاركة، مشيرًا إلى أنه يفضل التأني في اختياراته الفنية حتى يجد عملاً يضيف لمسيرته.

موقفه من مشاركته في رمضان 2026

وقال دسوقي: «أتمنى التوفيق لكل زملائي المشاركين في الموسم الرمضاني القادم، وسأعود بعمل قوي عندما أجد النص الذي أبحث عنه».

تجربة فيلم السادة الأفاضل

كما تطرق إلى تجربته الأخيرة في فيلم «السادة الأفاضل»، مؤكدًا أنه يستمتع بالبطولات الجماعية التي تضم نخبة من النجوم، مشيرًا إلى أن ترتيب الأسماء على البوستر لا يعنيه بقدر ما يهمه تأثير الشخصية ورد فعل الجمهور تجاهها.

**media«2607881»**

وأضاف دسوقي أن السيناريو كان غنيًا بالمواقف والمشاعر التي تجمع بين الكوميديا والتشويق، إضافة إلى أنه يحتوى على رسائل إنسانية متعددة جعلت الفريق يشعر بأن العمل منضبط ومتسلسل رغم عبثية فكرته العامة.

حققت حلمي بمهرجان الجونة

وأعرب طه دسوقي عن سعادته بتحقيق حلمه في فقرة «ستاند أب كوميدي» فى افتتاح الدورة السابقة لمهرجان مصري مثل الجونة السينمائي، موجهاً الشكر لكل من دعمه في تلك التجربة.

**media«2607882»**

آخر أعماله الدرامية الفنية

يذكر أن طه دسوقي حقق نجاحًا كبيرًا خلال موسم دراما رمضان الماضي لعام 2025 بمسلسل «ولاد الشمس»، وشاركه في البطولة كل من أحمد مالك، محمود حميدة، فرح يوسف، معتز هشام، مريم محمود الجندي، وجلا هشام، والعمل من تأليف مهاب طارق، فكرة أحمد مالك، إخراج شادي عبدالسلام.