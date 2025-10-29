بعد النجاحات التي حققتها في الدراما الخليجية، تستعد الفنانة المصرية نور الغندور لخوض تجربة جديدة ومميزة، وذلك بأول بطولة لها في الدراما المصرية، من خلال مسلسل جديد يحمل عنوان «8 طلقات»، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2026.

يتكوّن المسلسل من 15 حلقة فقط، ويتم تصويره في مدينة دبي خلال الفترة القادمة، ومن المقرر أن يُشرف على الإخراج العام محمد سامي، الذي يشارك كممثل في العمل، على أن يختار لاحقًا المخرج التنفيذي الذي سيتولى إدارة عملية التصوير اليومية.

كما يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب نور ومحمد مجموعة من النجوم منهم فتحي عبدالوهاب، إنجي المقدم، وميرنا نور الدين.

ويُعتبر مسلسل «8 طلقات» محطة جديدة في حياة نور الغندور الفنية، بعد مسيرة ناجحة في الدراما العربية، كان آخرها في موسم رمضان 2024 بمسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»، حيث جسدت شخصية زينة ابنة هيلة التي قامت بدورها هدى حسين، وهي الابنة الذكية والقوية التي تسعى لتحقيق أهدافها دون النظر إلى الآخرين.

نور شاركت في الساعات الماضية مجموعة صور عبر «ستوري» في حسابها الخاص على إنستغرام، جمعتها بالمنتج جمال سنان، وعلقت عليها بما معناه: «قريباً».

