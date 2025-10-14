يلتقي النجمان نيللي كريم وشريف سلامة من جديد في عمل درامي جديد مقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، بعد تعاونهما السابق في مسلسل «فاتن أمل حربي» الذي عُرض في رمضان 2022 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

تجربة درامية مختلفة

وشاركت المنتجة سالي والي متابعيها صورة من كواليس توقيع التعاقد مع أبطال العمل عبر حسابها على منصة «إنستغرام»، وعلّقت عليها قائلة: «في رمضان 2026… قصتنا هتكون مختلفة».

**media«2598677»**

المسلسل الجديد يجمع نيللي كريم وشريف سلامة بالمؤلف مصطفى جمال هاشم، والمخرج خالد سعيد، في تعاون سيكون تجربة درامية مختلفة ومميزة على شاشة رمضان القادم.

**media«2598676»**

تفاصيل «جوازة ولا جنازة»

وعلى صعيد السينما، انتهى الثنائي نيللي كريم وشريف سلامة أخيراً من تصوير فيلمهما الجديد «جوازة ولا جنازة»، استعداداً لطرحه بدور العرض خلال الفترة القادمة.

الفيلم من إخراج أميرة دياب، ويشارك في بطولته النجم اللبناني عادل كرم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يتناول العلاقات الزوجية بشكل كوميدي ساخر.

جديد نيللي كريم

وفي سياق مختلف، تنتظر نيللي كريم عرض فيلمها الجديد «هابي بيرث داي»، المرشح لتمثيل مصر في سباق جوائز الأوسكار، المقرر عرضه ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.

**media«2598675»**

ويشارك في بطولة الفيلم كل من حنان مطاوع، دعاء رمضان، حنان يوسف، شريف سلامة، علي صبحي، جهاد حسام الدين، وهو من إخراج سارة جوهر.