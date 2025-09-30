بدأت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة تصوير أول مشاهدها في فيلم «سفاح التجمع» تميهدًا لعرضه خلال الفترة القادمة في دور العرض السينمائية بمصر والوطن العربي.

أولى بطولاتها السينمائية في مصر

جمع سينتيا خليفة المشاهد الأولى التي ظهرت فيها بـ لوك مختلف مع الفنان المصري أحمد الفيشاوي داخل إحدى الشقق السكنية في منطقة الدقي بمصر، ومن المنتظر أن تنتهي من تصوير دورها خلال خمسة أيام فقط.

وتقتحم سينتيا خليفة خلال هذا الفيلم عالم السينما المصرية بأولى بطولاتها السينمائية في مصر، والفيلم من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، ومن إنتاج أحمد السبكي.

انتعاشة فنية

بصمة عالمية وبطولات مشتركة

ويأتي فيلم «سفاح التجمع» ضمن انتعاشة فنية تعيشها سينتيا خليفة، تزامنا مع العديد من الأعمال الدرامية المصرية والعالمية التي تشارك في بطولتها، آخرها مشاركتها في مسلسل «ابن النادي» مع النجم المصري أحمد فهمي حيث تقدم خلاله لأول مرة شخصية كوميدية في مصر.كما وضعت سينتيا بصمتها في السينما العالمية عبر مشاركتها في بطولة فيلم المريخ الأبيض «White Mars» مع النجمة العالمية لوسي هيل، والفنان البريطاني لوك نيوتن، إضافة للفنانة الكندية وعارضة الأزياء سابرينا ألبا زوجة النجم العالمي إدريس ألبا.

كما تواصل سينتيا خليفة حضورها العالمي من خلال فيلم الرعب والإثارة الأمريكي «Borderline»، الذي تشارك بطولته مع الممثل البريطاني لوسيان لافسكونت نجم مسلسل «Emily in Paris».