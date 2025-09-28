تلقت الفنانة الكويتية الكبيرة حياة الفهد لفتة إنسانية مؤثرة من ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الذي بعث لها باقة من الورود خلال رحلتها العلاجية في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن. المبادرة رافقتها رسالة دعم واطمئنان على صحتها، وكان لها صدى واسع بين جمهورها.

شكر وامتنان من حياة الفهد

وأعربت الفهد عبر حسابها في «إنستغرام» عن امتنانها لهذه الخطوة، مؤكدة أنها تعكس أصالة القيادة الكويتية وحرصها على أبنائها في مختلف المجالات. وأكدت أن الفنانين في الكويت يحظون برعاية واهتمام خاص، مختتمة رسالتها بالدعاء للكويت وقيادتها بدوام التقدم والازدهار.

أزمة صحية وتفاعل واسع

وكانت أسرة الفنانة قد أعلنت في 13 أغسطس الماضي إصابتها بجلطة دماغية استدعت بقاءها تحت الملاحظة الطبية المشددة ومنع الزيارات عنها حفاظا على استقرار حالتها. وقد تفاعل متابعوها بكثافة مع رسالتها الأخيرة، موجهين لها الدعوات بالشفاء العاجل والتعبير عن مكانتها المميزة في قلوب محبيها.