ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا داخل محكمة جنوب القاهرة، عقب صدور حكم نهائي بحبسه 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض، تمهيدًا لترحيله إلى قسم شرطة قصر النيل.

تفاصيل الحكم

كانت محكمة جنح مستأنف قصر النيل قد نظرت استئناف حمو بيكا على الحكم الصادر ضده بالحبس عامًا وتغريمه 500 جنيه، لتصدر حكمها الجديد بتخفيف العقوبة والاكتفاء بحبسه 3 أشهر فقط.

مرافعة الدفاع

خلال جلسة الاستئناف، قدم المحامي وليد البنا دفاعه عن المتهم، مطالبًا ببراءته، وأوضح أن الاستيقاف الذي تعرض له موكله يفتقر إلى السند القانوني، وأن إجراءات القبض والتفتيش باطلة لغياب حالة التلبس، معتبرًا أن مأمور الضبط تجاوز حدود صلاحياته المقررة قانونًا.

الإجراءات الأمنية

عقب النطق بالحكم، تحفظت قوات الأمن على المتهم داخل المحكمة، قبل أن يتم ترحيله إلى قسم شرطة قصر النيل لاستكمال الإجراءات اللازمة.

حبس حمو بيكا

وفي فبراير الماضي، أصدرت نيابة قصر النيل قرارًا بإخلاء سبيل مطرب المهرجانات حمو بيكا بضمان محل إقامته، وذلك بعد التحقيق معه على خلفية تنظيم حفل غنائي دون تصريح.

واجه بيكا لاحقًا حكمًا بالحبس على خلفية بلاغ تقدمت به نقابة المهن الموسيقية، اتهمته فيه بإقامة حفل بعنوان «وش غضب» في منطقة البيطاش بالإسكندرية عام 2021 دون ترخيص، وهو ما ترتب عليه صدور حكم قضائي نهائي بحبسه واجب النفاذ.