في واقعة حزينة هزت عالم الفن التركي، توفيت المغنية الشهيرة غُل توت، المعروفة فنياً باسم «غُللو» عن عمر 51 عاماً، بعد سقوطها من شرفة منزلها في الطابق السادس بمنطقة تشينارجك التابعة لولاية يالوفا.

ووقع الحادث في الساعات الأولى من صباح الجمعة، وأكدت السلطات أنه نتيجة «لكارثة عرضية أثناء لحظات من المرح العائلي»، مما أثار موجة من الحزن والتكهنات بين معجبيها.

سقوط من ارتفاع عالٍ

ووفقاً لبيان رسمي صادر عن مكتب حاكم يالوفا، تلقى مركز الطوارئ بلاغاً حول «سقوط من ارتفاع عالٍ» في حي هارمانلار، شارع فالي أكي، حوالى الساعة 1:28 صباحاً، وعند وصول الفرق الطبية والأمنية إلى الموقع، تبين أن غُللو، التي كانت تقضي وقتاً ممتعاً مع ابنتها وصديقة ابنتها داخل شقتها، سقطت من النافذة أو الشرفة بشكل غير متعمد.

وأجرت الفرق الطبية فحصاً فورياً، وأكدت وفاتها على الفور بسبب الإصابات البالغة، قبل نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى يالوفا التعليمي والبحثي.

وأعلن ابنها، الموسيقي توبيرك ياز، الخبر المأساوي عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، مشدداً على أن الحادث كان «كارثة عرضية تماماً»، ونافياً الشائعات المتداولة حول احتمال الانتحار.

التحقيقات الرسمية جارية

وكتب ياغيز: «لقد فقدنا أمي، الفنانة العظيمة غُللو، في حادث مأساوي وقع الليلة الماضية، لا صحة لأي تقارير عن انتحار تنتشر على وسائل التواصل، سأشارك تفاصيل الجنازة قريباً، رحم الله الجميع».

وأضاف أن التحقيقات الرسمية جارية من قبل شرطة تشينارجك للتأكد من جميع الظروف، مع تأكيد أولي على الطابع العرضي للحادث.

وغُل توت، المولودة في 15 أكتوبر 1973 في حي كاسيم باشا الشعبي بإسطنبول، نشأت في أسرة رومانية (غجرية) حيث بدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة، ومنذ الطفولة، كانت تغني في قاعات الزفاف ونوادي الليل، مستلهمة من تراث الأرابيسك والموسيقى الخيالية والرومانية.

وفي التسعينات، حققت شهرة واسعة مع إصدار ألبومات ناجحة مثل «غُللو» و«أغاني رومانية»، التي جمعت بين الإيقاعات الشعبية والكلمات العاطفية، مما جعلها رمزاً للطبقة الشعبية في تركيا، حي كانت معروفة بصوتها القوي وأدائها الحيوي، وأصدرت عشرات الأغاني التي لا تزال تُسمع في الاحتفالات الشعبية.