من جدل نيويورك إلى حفلة فلوريدا.. محمد رمضان يفاجئ جمهوره برقصة مع لارا ترمب

في مفاجأة فنية أذهلت الجمهور العربي والدولي، أثار الفنان المصري محمد رمضان ضجة هائلة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره فيديو مثيراً يجمع بينه وبين لارا ترمب، زوجة إريك ترمب نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وابنتها الصغيرة كارولينا.

ويظهر الفيديو، الذي تم تصويره أثناء جلسات الإعداد لكليب جديد في قلب مدينة ميامي بولاية فلوريدا، الثلاثي يرقصون بمرح على إيقاع أغنية «نمبر وان» الشهيرة لرمضان، في أجواء مليئة بالطاقة الإيجابية والابتسامات الواسعة، وفق ما أظهره الفيديو القصير، الذي لم يتجاوز الدقيقة الواحدة وتم نشره عبر خاصية «الستوري» في حساب رمضان الرسمي على «فيسبوك».

وعلق رمضان على المنشور: «أفضل يوم عمل مع لارا ترمب وابنتها الأميرة الصغيرة كارولينا ترمب»، ما أدى إلى تفاعل هائل من متابعيه، حيث تجاوزت المشاهدات ملايين الزيارات في ساعات قليلة، وغرقت التعليقات بتعبيرات الإعجاب والدهشة من هذا الاندماج الثقافي غير المتوقع.

تعاون فني

ويأتي هذا الظهور ضمن سياق تعاون فني أعلنه رمضان سابقاً خلال مؤتمر صحفي في بيروت أواخر أغسطس الماضي، حيث كشف أنهما سيقدمان أغنية مشتركة، وسيتم تصوير الفيديو كليب في ميامي خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر.

وأضاف رمضان حينها: «لارا من جمهوري وتحب أغاني، وأغنيتها المفضلة «بم بم»، ويارب نعمل أغنية تليق بجمهوري العربي والمصري تحديداً»، ويعد التصوير الذي يجري حالياً خطوة جريئة تجمع بين النجم العربي الشاب البالغ 37 عاماً والشخصية الأمريكية البارزة، ما يعكس توسع رمضان في الأسواق العالمية بعد حفلاته الناجحة في نيويورك وكاليفورنيا، حيث شهدت تجمعات جماهيرية هائلة في تايمز سكوير.

بداية القصة

وبدأت قصة رمضان ولارا ترمب في أوائل أغسطس، عندما نشر رمضان صوراً تجمعه بها في نيويورك، مدعياً أنه تلقى «دعوة خاصة» إلى منزل عائلة ترمب، مشيراً إلى أن ذلك يعكس «تقديراً لقارته الأفريقية والموسيقى العربية»، وأثار المنشور جدلاً واسعاً في ذلك الوقت، حيث شكك البعض في صحة الدعوة، مستندين إلى أن الالتقاء الأول كان في حفل خيري لمؤسسة خيرية حيث تكلفت تذاكر الصور التذكارية مع لارا 3500 دولار.

ومع ذلك، رد رمضان بفيديو يظهر تفاعل لارا مع صورتهما على إنستغرام، حيث علقت: «انتظروا»، ما أكد التعاون القادم وأنهى الشكوك مؤقتاً، في التعاون المستقبلي مع لارا ترمب، البالغة 43 عاماً، والتي ليست مجرد شخصية سياسية؛ فهي مغنية وكاتبة أغان.