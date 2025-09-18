للمرة الثانية.. إلغاء حفل ترافيس سكوت في منطقة «الأهرامات»

أصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر، اليوم (الأربعاء)، حكماً بقبول دعوى لإلغاء حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت المقرر إقامته يوم 15 أكتوبر القادم أمام الأهرامات في محافظة الجيزة، للمرة الثانية في تاريخ محاولاته للأداء في مصر.

واختصمت الدعوى التي تحمل الرقم 74942 لسنة 79 قضائية، والتي أقامها المحامي المصري عصام رفعت، وزير الثقافة ومحافظ الجيزة ووزير الآثار، وتطالب بوقف الترخيص الممنوح للحفل، معتبرة أنه ينتهك القوانين المنظمة للحفلات والتراث الوطني.

وجاء الحكم بعد حملة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي أعادت إحياء الجدل الذي أحاط بالحفل الأول المخطط له في يوليو 2023، والذي أُلغي أيضاً بسبب سحب الترخيص من نقابة المهن الموسيقية لـ«تعارضه مع الهوية الثقافية والقيم المصرية».

وفي الدعوى الجديدة، أكد المحامي رفعت أن الحفل «يخالف الشريعة الإسلامية وعادات المجتمع المصري»، مستنداً إلى سيرة سكوت الذاتية التي تتضمن «آراء ومعتقدات خاصة»، بالإضافة إلى مخاوف أمنية من تكرار كارثة Astroworld، ومزاعم حول «طقوس غريبة» في عروضه مثل الإضاءة الدرامية والمؤثرات البصرية التي وُصفت بـ«الشيطانية» في حملات إعلامية سابقة.

وأكد الحكم أن الترخيص الممنوح لم يحصل على الموافقات الكاملة من الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الآثار التي ترى في إقامة حفل راب عالمي قرب الأهرامات – أحد عجائب الدنيا السبع – إهانة للتراث التاريخي.

مخاوف من حفل سكوت في الأهرامات

وأشار الحكم إلى عدم استيفاء الشروط القانونية المتعلقة بالأمن والسلامة، خصوصا بعد بيع آلاف التذاكر عبر الإنترنت دون ضمانات كافية، في حين لم تصدر الشركة المنظمة، لايف نيشن ميدل إيست، بياناً فورياً، لكن مصادر مقربة أشارت إلى أنها ستعيد أثمان التذاكر كما حدث في 2023، حيث تسبب الإلغاء السابق في خسائر تصل إلى 300 مليون جنيه مصري.

ورداً على الإعلان الأولي عن الحفل في يوليو الماضي، أثار سكوت جدلاً بتصريحاته السابقة، حيث نفى الشائعات قائلاً: «لا توجد طقوس غريبة في حفلاتي، فقط احتفالات، وأنا معجب بالثقافة المصرية لاختياري الأهرامات لإطلاق ألبومي»، ومع ذلك، عادت الحملات الاجتماعية لتصفه بـ«عابد الشيطان» و«ماسوني»، مستندة إلى نظريات مؤامرة انتشرت بعد Astroworld، مما دفع نجوماً مصريين إلى الاعتذار له سابقاً، بينما أعرب آخرون مثل نجيب ساويرس عن أسفهم لفقدان «دعاية عالمية» لمصر.

يُعد هذا الإلغاء ضربة لصناعة الترفيه في مصر، التي تسعى لجذب السياحة الثقافية عبر حفلات دولية، لكنه يعكس التوتر بين الحرية الفنية والحفاظ على القيم الاجتماعية في ظل ضغوط المحافظين. الآن، تترقب الجماهير مصير جولة سكوت العالمية، التي حققت إيرادات هائلة في 2023-2024، بينما يُعاد التساؤل عن مدى جاهزية مصر لاستضافة نجوم عالميين دون جدل.

من هو ترافيس سكوت؟

ترافيس سكوت، مغني الراب الأمريكي الشهير، هو أحد أبرز نجوم موسيقى الهيب هوب في العالم، ومع ذلك، يرتبط اسمه بجدل كبير بسبب كارثة مهرجان Astroworld في هيوستن عام 2021، حيث قُتل 10 أشخاص وأُصيب مئات آخرون في تدافع جماهيري، مما أدى إلى دعاوى قضائية واتهامات بإهمال أمني.

وفي مصر، أثار إعلان حفله الأول في 2023 جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت شائعات عن «طقوس شيطانية» و«عبودية الشيطان» في حفلاته، مستندة إلى نظريات مؤامرة حول رموز في عروضه (مثل الإضاءة والمؤثرات البصرية)، بالإضافة إلى مخاوف من تكرار حوادث أمنية، مما أدى إلى إلغاء الترخيص من نقابة المهن الموسيقية وقتها.

الإلغاء الثاني في 2025 يأتي في سياق محافظة مصرية أكثر صرامة تجاه الحفلات الدولية، خصوصا قرب المواقع التاريخية مثل الأهرامات، التي تُدار بإشراف وزارة السياحة والآثار للحفاظ على التراث، وسط ضغوط اجتماعية ودينية ترفض «الثقافات الغريبة»، رغم أن سكوت نفى هذه الشائعات وأعرب عن إعجابه بالتاريخ المصري.