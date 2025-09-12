كشف المنتج المصري حمدي بدر عن تفاصيل ألبوم الفنان المصري بهاء سلطان الجديد، بعد تعاقده معه سابقًا، مشيرًا إلى أن الألبوم سيتضمن مفاجآت في شكل الأغاني.

وأوضح بدر في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن سلطان يعمل حاليًا على اختيار فريق العمل من مؤلفين وملحنين للتعاون معهم، لافتًا إلى أن الألبوم سيضم ثماني أغانٍ، ومن المقرر طرحه ما بين شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين.

يشهد الألبوم تعاون بهاء سلطان مع مجموعة من أهم الشعراء والملحنين والموزعين في مصر، في خطوة يسعى من خلالها إلى تقديم لون فني متجدد يواكب مسيرته الفنية المتميزة.

نجاحات غنائية في السينما والدراما

هذا التعاون يأتي استكمالًا للنجاحات، التي حققها بهاء سلطان في الفترة الأخيرة من خلال عدد من الأغاني المقدمة في السينما والدراما، أبرزها «براحة يا شيخة» من فيلم المطاريد، إلى جانب «أنا من غيرك» و«حب حياتي» من فيلم الهوى سلطان.

ويعد ألبوم «رسيني» آخر إصدارات سلطان، طُرح في أبريل الماضي من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وضم 5 أغنيات هي: «اترموا»، «بتشوف فلان»، «الطيبين»، «ميدالية مفاتيح»، «رسيني».