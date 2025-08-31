احتفل الفنان المصري بيومي فؤاد، ليلة السبت، بعقد قران نجله محمد من فتاة من خارج الوسط الفني، بحضور عدد قليل من الأهل والأصدقاء المقربين، وسط غياب تام لنجوم الفن، حيث لم يحضر سوى الفنان إسلام جمال.

وشارك الفنان المصري الشاب إسلام جمال مجموعة صور من عقد القران، موجها التهنئة عبر حسابه الشخصي على منصة «إنستغرام»، قائلاً: «ألف مبروك يا حبيبي».

وانهالت العديد من تعليقات الجمهور والمتابعين والأصدقاء بالوسط الفني موجهين التهنئة لبيومي فؤاد على عقد قران نجله، متمنين له حياة سعيدة مليئة بالنجاح والسعادة.

وعلى الجانب الفني، تعاقد بيومي فؤاد على بطولة فيلم جديد يحمل عنوان «ابن مين فيهم»، والذي سيجمعه مع الفنانة المصرية ليلى علوي، ويشاركهما البطولة أحمد عصام السيد وغيرهم من النجوم، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي.

ويمثل فيلم «ابن مين فيهم»، التعاون العاشر الذي يجمع بيت ليلى علوي وبيومي فؤاد، بعد أت سبق والتقيا في 9 أعمال من قبل، كانت البداية بمسلسل «بنت من شبرا» في عام 2004، حكاية هالة والمستخبي، ضمن مسلسل حكايات وبنعيشها عام 2009، ثم مسلسل «هي ودافنشي» عام 2016.







كما قدم الثنائي سويا أفلام «ماما حامل، وشوجر دادي، وجوازة توكسيك، والمستريحة» في بطولة مشتركة بينهما بالسينما، بالإضافة إلى مسرحيتي الصندوق الأحمر ومشيرة الخطيرة في موسم الرياض.

وكان آخر أعمال بيومي فؤاد مسلسل «قهوة المحطة»، الذي عرض في موسم رمضان الماضي لعام 2025، وجمع كل من هالة صدقي، رياض الخولي، انتصار، أحمد خالد صالح، حسن أبو الروس، فاتن سعيد، ضياء عبدالخالق، وأحمد ماجد، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج إسلام خيري.