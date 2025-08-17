تألق المطرب المصري خالد سليم، أمس (السبت)، في أمسية ساحرة على مسرح محكي قلعة صلاح الدين خلال الليلة الثانية من فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في نسخته الـ33، بحضور رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور علاء عبد السلام.

افتتح «خالد سليم» حفله بأغنيته الشهيرة «حلم عمري»، التي تفاعل معها الجمهور بحماس، ليُشعل بعدها أجواء القلعة بمزيج من الأغاني العاطفية، وسط احتشاد جماهيري يحتضن جدران الحصن العتيق للإستمتاع باليالي الإبداعية المتنوعة.

كما قدم «سليم»، باقة متنوعة من الأعمال المميزة الشهيرة والإحساس الدافئ منها أغاني «فات مات، حلم عمرى، بلاش الملامة، عشنا قد إيه، كل نظرة، الى غايب عنى، أستاذ الهوى، لكل عاشق وطن،أنا حبيت، يا جميل، حتروح بدرى ليه، كيفك انت، مين ده، ولا ليلة ولا يوم» وغيرها.

كما قدم الفنان المصري سعيد الأرتيست في الفقرة السابقة لوحة فنية جمعت بين البهجة والفلكلور وصاحبه خلالها 55 طالبا من فصول الإيقاع الشرقي بمركز تنمية المواهب بالقاهرة الإسكندرية وفرقة الإيقاعات الشرقية مع فرقة توشكي بمشاركة المغني النوبي شمس الأسواني وغيرهم من الفنانين.

ويُعد مهرجان القلعة أحد أبرز الفعاليات الفنية في المنطقة، حيث يقام في أجواء ساحرة داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتتنوع فقرات المهرجان هذا العام بين الموسيقى الكلاسيكية العربية والغناء الشرقي الأصيل، بالإضافة إلى إبداعات موسيقية معاصرة.