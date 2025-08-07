في أول ظهور له عقب الوعكة الصحية التي ألمّت به أخيراً، طمأن الفنان الكبير محمد منير محبيه، مؤكداً أنه بخير وبصحة جيدة بعد مغادرته المستشفى.

وجاء أول ظهور للكينج منير برفقة الفنانة إلهام شاهين التي زارته في منزله، حيث نشرت صورة تجمعهما على حسابها الرسمي بموقع «إنستغرام»، وعلّقت قائلة: «ألف حمد لله على سلامة الكينج محمد منير.. فرحت بعودته لبيته وغنينا سوا أحدث أغنياته، منير لا يسعده شيء كما يسعده فنه وموسيقاه».

وأضافت: «ربنا يديك الصحة ويسعدك زي ما أسعدت الملايين بفنك الجميل.. بنحبك يا كينج».

من جهته، قال محمد منير في رسالة مباشرة لجمهوره: «بفضل الله تعافيت وغادرت المستشفى منذ قليل.. وأطمئن كل المحبين أنني بخير، الحمد لله رب العالمين».

وأكد منير أنه يواصل التحضيرات لتسجيل بقية أغاني ألبومه الجديد، كما يجهز لسلسلة من الحفلات خلال الفترة المقبلة.

وكان منير قد طرح أخيراً أغنية «أنا الذي»، إلى جانب دويتو «الذوق العالي» مع الفنان تامر حسني، الذي حصد ملايين المشاهدات عبر المنصات الرقمية.