كشف الفنان مجدي صبحي، شقيق الفنان محمد صبحي، تطورات الحالة الصحية لشقيقه بعد تعرضه للإغماء دخل على أثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وتواصلت «عكاظ» مع شقيق محمد صبحي، للاطمئنان عليه، الذي أكد أن الحالة الصحية لشقيقه في تحسن، ويتمتع بحالة جيدة، ومن الممكن أن يغادر المستشفى مساء اليوم (الخميس)، ويستكمل باقي علاجه لعدة أيام في منزله.

وعن سبب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، رد شقيق محمد صبحي أنه بذل مجهودا وإرهاقا كبيرا في مونتاج آخر أعمال مسرحيته «فارس يكشف المستور».

مسرحية «فارس يكشف المستور»، آخر أعمال محمد صبحي، وهي كوميدية غنائية استعراضية من بطولته ويشاركه فيها ميرنا وليد، كمال عطية، رحاب حسين، أنجيلكا أيمن، ليلي فوزي، داليدا، مصطفى يوسف، محمد شوقي، لمياء عرابي، داليا نبيل، وليد هاني.