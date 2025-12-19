تصدر الفنان المصري فادي خفاجة عناوين الصحف ومواقع التواصل؛ بعد أن قدم اعتذارًا رسميًا لكل من الفنانة مها أحمد وزوجها الفنان مجدي كامل، إثر الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة 6 أشهر في قضية اتهامه بالسب والقذف والتجريح.

وفي مقطع فيديو نشره عبر حسابه على «فيسبوك»، أوضح خفاجة أنه مرّ بفترة صعبة مليئة بالأزمات الشخصية التي أدت إلى تصرفاته الخاطئة، مؤكداً أنه لم يكن في حالته الطبيعية حين وقع في الخلافات مع بعض أصدقائه ومعارفه، ومن بينهم مها أحمد ومجدي كامل، اللذين وصفهما بأنهما من أساتذته وتعلم منهما الكثير. وختم الفنان الشاب حديثه بطلب الصفح والمسامحة من الثنائي الشهير.

وتعود الأزمة إلى عامين منصرمين، حين اشتبك خفاجة مع مها أحمد وزوجها خلال بث مباشر على تطبيق تيك توك، ووجه لهما بعض الشتائم، ما دفعهما للتحرك قضائيًا ورفعا 4 قضايا ضده بتهمة السب والقذف والتشهير والتجريح. ورغم محاولاته المتكررة للصلح، بما في ذلك تدخل أعضاء من نقابة المهن التمثيلية، لم تنجح تلك المساعي حتى صدور حكم السجن والغرامة.

وكشفت مصادر مقربة أن الحكم القضائي جاء بعد مطالب دفاع مجدي كامل بتعويض مدني قدره 100 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن ما صدر عن خفاجة تسبب في أضرار نفسية ومعنوية جسيمة لموكله، كما التمس توقيع أقصى العقوبة.

والآن، بعد نشر الاعتذار العلني، يترقب الجمهور رد مها أحمد وزوجها، بينما تابع آلاف المتابعين الفيديو على وسائل التواصل، متفاعلين مع لحظة الاعتراف بالخطأ ومحاولة تصحيح المسار من قبل الفنان الشاب.