وائل كفوري ينجو من الموت بعد تعطل مفاجئ بالطيارة المتجهة إلى العلا

شهدت رحلة الفنان اللبناني وائل كفوري إلى مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، استعداداً لإحياء حفلة غنائية، موقفاً مفاجئاً بعد تعرض الطائرة الخاصة التي كان على متنها لعطل فني اضطرها للعودة قبل الوصول.

ونشر كفوري مقطع فيديو من داخل الطائرة، ظهر فيه قائد الرحلة وهو يوضح أن العودة كانت إجراء احترازياً لضمان سلامة الجميع. وعلق كفوري على المقطع قائلاً: «الله ستر»، وسط تفاعل كبير من محبيه.

مصير الحفلة

وبخصوص الحفلة، اكتفى كفوري بالقول في الفيديو: «منشوفكن»، في تلميح إلى تأجيل الموعد دون تحديد تاريخ جديد.

وكان من المقرر أن يبدأ وائل كفوري جولته الغنائية في قاعة مرايا يوم 19 ديسمبر 2025، كجزء من فعاليات حفلات مرايا الكلاسيكية المصاحبة لمهرجان شتاء طنطورة.

وفي سياق آخر، يستعد وائل كفوري لإحياء حفلة غنائية مع الفنانة اللبنانية نجوى كرم ضمن احتفالات ليلة رأس السنة 2026 في دبي، وذلك يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 على مسرح فيستيفال أرينا.