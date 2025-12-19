كشف حمادة الحلو كواليس اللقاء الذي جمع والده الفنان محمد الحلو بالفنان الكويتي عبدالله الرويشد في القاهرة، موضحاً أن الزيارة جاءت في إطار لقاء ودي وسهرة فنية جمعت عدداً من الأصدقاء بعد غياب سنوات.

سهرة فنية بدعوة خاصة

وقال حمادة الحلو، في تصريح خاص إلى «عكاظ»، إن الدعوة جاءت من الموسيقار أمير عبد المجيد داخل الاستوديو الخاص به، بحضور الفنان عبدالله الرويشد، حيث سادت أجواء ودية وحديث فني استعاد ذكريات التعاون والصداقة بين الحضور.

غياب طويل واطمئنان صحي

وأضاف أن محمد الحلو لم يلتقِ عبدالله الرويشد منذ سنوات طويلة، لافتاً إلى أن اللقاء حمل طابعاً إنسانياً، حيث حرص الجميع على الاطمئنان على الحالة الصحية للرويشد، متمنين له دوام الصحة والعافية.

مشاريع غنائية قادمة

وأشار حمادة الحلو إلى أن والده يعمل خلال الفترة الحالية على اختيار مجموعة من الأغاني المتنوعة، تمهيداً للاستقرار على لون غنائي جديد ومختلف يقدمه للجمهور في أعماله القادمة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول تعاون فني محتمل في الوقت الراهن.