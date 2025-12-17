تحقق النيابة العامة في المنتزه بالإسكندرية في أسباب وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور وملابسات الحريق الذي اندلع في شقتها صباح اليوم وأدى إلى وفاتها.

معاينة الشقة

وعاين فريق من مختصي النيابة الشقة الواقعة في أحد الأبراج السكنية في منطقة العصافرة الكورنيش؛ للوقوف على الأسباب وظروف الوفاة بدقة، فيما كثفت المباحث تحرياتها حول الواقعة استناداً على تقرير الحماية المدنية حول الحريق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطاراً باندلاع حريق داخل شقة سكنية بالطابق الرابع في برج سكني بمنطقة العصافرة، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى الموقع، وتم التعامل مع الحريق، الذي أسفر عن وفاة الفنانة وتحرير محضر بالواقعة.

شبهة جنائية

وقالت مساعدة الفنانة في تصريحات إعلامية: الحريق يحمل شبهة جنائية، وزوج نيفين كان الشخص الوحيد الموجود معها وقت اندلاع النيران، مؤكدة تواصلها مع نقابة الممثلين وإبلاغها بموقفها.