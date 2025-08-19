تشكّل عبّارات السيول خطراً مستمراً ودائماً على سكان حي السلام ومنسوبي جامعة طيبة بالمدينة المنورة، وسبق أن سقطت أكثر من سيارة في المجاري والعبّارات الواقعة أمام جامعة طيبة من الجهة الشمالية، ويطالب السكان بتنظيمها أو إغلاقها.يشير مساعد الأحمدي لـ«عكاظ»، إلى خطورة العبّارات، خصوصاً بعد تحويل مدخل الحي إلى مسار واحد بسبب العبّارات التي ضيّقت الطريق، فيضطر كثير من السائقين إلى استخدام الطريق في الخروج، إذ لا توجد أمامهم خيارات أخرى غير الدخول من وسط الحي للخروج إلى الطريق الرئيسي، وسبق أن وقع العديد من الحوادث جرّاء ذلك. وطالب الأحمدي الجهات المعنية بالعمل على إغلاق العبّارات. أما سالم الأحمدي ومحمد الجهني وسعد محمد الأحمدي، فيؤكدون أن العبّارات تهدّد سالكي الطريق منذ سنوات طويلة، وسبق أن سقطت بعض المركبات أثناء هطول الأمطار، ويتمنون من الجهات ذات العلاقة معالجتها في أسرع وقت قبل بدء الدراسة.