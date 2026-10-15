تكتسب خطوة تصحيح أوضاع اليمنيين المقيمين في المملكة أبعاداً إنسانية واجتماعية مهمة، ويمتد الأثر إلى استقرار أسرهم وأبنائهم، وتيسير الوصول إلى الخدمات المقدمة، ويسهم في تعزيز الالتزام بالأنظمة، والحد من المخاطر المترتبة على استمرار المخالفات النظامية، وحماية الحقوق، وتوضيح المسؤوليات بين العامل وصاحب العمل والجهات ذات العلاقة.

وتبرز أهمية هذه المبادرة في منح المستفيدين فرصة جديدة لبناء مستقبل أكثر استقراراً، والاندماج بصورة نظامية في المجتمع، بما ينعكس إيجاباً على حياتهم الأسرية والمعيشية، كما أن وضوح الإجراءات وتيسير الوصول إلى المعلومات الرسمية يمثلان عاملين أساسيين في تمكين المستفيدين من الاستفادة من الفرص المتاحة، وتجنب الوقوع في أخطاء إجرائية قد تعطل تسوية أوضاعهم.

إن العلاقات السعودية اليمنية، بما تحمله من روابط الجوار والتاريخ والمصالح المشتركة، تجعل من كل خطوة تسهم في تخفيف معاناة اليمنيين، وتعزيز استقرارهم محل تقدير واعتزاز، ويظل الأمل معقوداً على أن تسهم هذه الإجراءات في فتح آفاق أوسع للاستقرار، وحفظ الكرامة، وتعزيز روح الأخوة بين الشعبين الشقيقين.