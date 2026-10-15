يواجه التعليم التقليدي اليوم، عقبة لم يعد ممكناً تجاهلها: الذكاء الاصطناعي، الذي اخترق الواجب من السؤال إلى الإجابة، وفتح فجوة بين صف يقوم على التلقين وحياة امتلأت بالأدوات الذكية، المسألة ليست نديَّة بين المدرسة والآلة، بل كيفية تحويل هذه العقبة إلى عامل مساعد، فمطاردة الغش لم تعد كافية، والاستغناء عن المناهج ليس حلاً، المستقبل في الدمج لا في الاستبدال.

يقوم هذا الانتقال على قاعدة تصلح لكل الصفوف، من الأولى إلى الأخيرة، إذ تبقى العلوم في مواضعها، ويضاف إليها تدريب الطالب على التعامل مع الأداة، يتعلم كيف يصوغ سؤالاً دقيقاً لحواره مع أداة الذكاء الاصطناعي، وكيف يستخرج المعلومة ويتحقق منها، وكيف يرفض ما لا يسنده فهمه، فالرياضيات تبقى رياضيات، واللغة لغة، والتاريخ تاريخاً، والمهارة الجديدة هي توجيه الذكاء لا الاتكاء عليه، وهكذا يلحق تعليم الأداة بالعلوم المختلفة، بدل الفجوة القائمة بين درسٍ يُلقَّن وحياة الطالب خارج الصف.

ويتبدل دور المعلم تبعاً لذلك، فبدل أن يستنزف في ضبط الاستخدام يصبح مرشداً يثريه داخل الدرس نفسه، يُعلِّم ويتعلم أن الآلة تدرب وتُفاد بثقافة الطالب وخلفيته العلمية ومهارته، وأن الحل الجاهز لا يبني معرفة، وهكذا يتحول الغش بالذكاء إلى تعليم بالذكاء، غايته إتقان الاستخراج والتوظيف، والإفادة من الأداة والاستفادة منها في بناء الإنسان ومستقبل العلوم، لا النسخ الذي يغني ظاهراً ويفرغ الوعاء.

ونحن ما زلنا بحاجة إلى العلوم كلها، بالإضافة إلى المهارات والقدرات والطاقات البشرية، فالذكاء لا يعوض اللغات ولا الكيمياء ولا الهندسة ولا الطب، لكنه يطور من يتقنها، ويطورها في مجالاتها إذا أحسن توجيهه، والخريج المطلوب اليوم ليس من يحسن الاستخدام السطحي الاتكالي، بل من يستطيع تعليم النموذج وتدريبه على أساس علمٍ راسخ وثقافة واضحة، فيسهم في تطوير الأداة بدل أن تختصر عليه الطريق.

من هنا تتحول العقبة إلى عامل مساعد، محتوى محفوظ، ومهارة مضافة من الصف الأول، ومعلم مفيد في المجال نفسه.

إذن، التعليم الذي نحتاجه لا يستسلم للذكاء، بل يطوعه ليطور الإنسان والعلم معاً، ويبقي الحاجة إلى المعرفة الأصيلة قائمة في كل مرحلة، مهما اتسعت قدرة الآلة على الإجابة.