في يوم الوطن، تُفتح الأبواب لمشهد عظيم امتد لعقود من التأسيس والبناء وصولاً إلى العهد الزاهر والرؤية المباركة. إنها مسيرة عظيمة لوطن كبير يعتز بها الجميع عرفاناً وتقديراً وامتناناً وفخراً بما تحقق من نهضة كبرى وضع أسسها الملك المؤسس عبد العزيز - طيب الله ثراه. نستحضر في الذكرى المباركة واليوم المجيد بكل فخر مسيرة البناء والتنمية التي شهدتها المملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي وما حققته من قفزات في كافة جوانب الحياة.



اليوم الوطني يمثل مناسبة وطنية تستحضر رحلة المملكة من ملحمة التوحيد إلى مرحلة التحول الكبرى التي تعيشها اليوم، وطن قامت وحدته على الشجاعة والعزيمة والإيمان إذ تختصر الهوية الوطنية لهذا العام الكثير من ملامح المجتمع السعودي. نستعيد في احتفال اليوم الوطني قصة بطل استطاع بحكمته وحنكته توحيد البلاد وجمع شتاتها وتوحيد كلمتها لتبقى سيرته ومسيرته منهاجاً للأجيال من خلال قيادته بلاده إلى الوحدة والتطور والازدهار متمسكاً بعقيدته ثابتاً على قيمه.