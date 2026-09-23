تتجدد ذكرى يومنا الوطني المجيد ونحن نزداد فخراً واعتزازاً بمصدر شموخنا ونمائنا وتطورنا، وقبل كل ذلك استقرارنا واستمرار نهضتنا التي أرسى قواعدها مؤسس هذا الكيان الكبير الذي يمتد على مساحة قارة بأكملها.

نعم، السعودية العظمى أصبحت قارة وارفة الظلال ويانعة الثمار، فهي تؤتي أكلها حينما وجّهت بصرك، حتى إنك حين تمعن النظر في آفاق هذه القارة لا تكاد تجد إلا ملمحاً مشرقاً من أركان البناء والحضارة والتشييد.

وإذا كان يومنا الوطني الخالد يعيد إلى أذهاننا ما تكبّده آباؤنا وقيادتنا الرشيدة من عناء وجهود مضنية، فإنه حريّ بنا أن نمنح أنفسنا في هذا اليوم الأغر مساحة تأمل وتفكر فيما نجده وفيما جنيناه حتى الآن من عمر حضارتنا التليدة المفقودة، التي باتت مضرب المثل لدى الأمم والحضارات المماثلة التي سجلت حضوراً بارزاً متفرداً مقارنة بحضارات أخرى عديدة.

إلا أن ما يميز تجربتنا الحضارية الخالدة أنها ارتكزت على قيم ومبادئ إسلامية تاريخية عريقة تبلغ جذورها الأصيلة أعمق أعماق التاريخ الإنساني الحضاري.. لهذا يزداد إنجازنا شموخاً واعتزازاً لأنه يعتمد على هذه المرتكزات الأصيلة.

مسؤولية الأجيال الواعدة

ويسرني أن أنوه هنا بما تكرسه وزارة التعليم من جهود حثيثة كي تغرس في أبنائنا وبناتنا قيم الإنجاز السعودي المشرف، والتحديات الجسيمة التي واجهت المؤسس منذ قيام هذه الدولة وحتى يومنا المعاصر.

إنه يتوجب على الأجيال الواعدة أن يعوا ويدركوا حجم هذه المعاناة، ويتفهموا أن بناء هذا الوطن لم يكن بالأمر السهل أو الهين، لذا فإن عليهم أن يبذلوا أنفسهم في سبيل رفعة هذا الوطن والذود عن حياضه.

والله أسأل أن يحفظ شموخ وطننا عالياً متسامقاً لا يمسه إلا الخير والبركة والتعاون والتعاضد.