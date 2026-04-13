30 إلى 50% من مراكز البيانات الأمريكية المخططة لعام 2026 لن تُبنى في موعدها..



لا لأن المال نفد.. لا لأن التقنية فشلت.



بل لأن المحول الكهربائي لم يصل!



أكثر من 650 مليار دولار تعهدت بها الشركات الأمريكية الكبرى لبناء مراكز البيانات في 2026 وحده، لكن ثلث الطاقة المخططة فقط بدأ البناء فعلياً.



الثورة الرقمية الأضخم في تاريخ البشرية تنتظر في طابور صناعة تعود للقرن الماضي.



والمشهد أكثر إحراجاً مما يبدو. واشنطن باتت تستورد المحولات الكهربائية من الصين، ارتفعت الواردات من أقل من 1500 وحدة عام 2022 إلى أكثر من 8000 وحدة في 2025. وأزمة المحولات ليست مجرد تأخير، بل «حرب حديد السيليكون». قلب المحول يحتاج حديداً خاصاً، والصين تسيطر على 75% من إنتاجه. أمريكا لم تعد تملك مصنعاً واحداً لهذا الحديد منذ 2022.



لذا حين تتحدث عن استيراد المحولات من الصين، فأنت تتحدث عن عجز صناعي.



وفوق هذا كله، حرب الشرق الأوسط تُعيد رسم خريطة الطاقة العالمية، أسعار النفط اقتربت من 120 دولاراً، وقد تعود فوقه، وسلاسل الإمداد تتباعد كثيراً وتتصدع..



الذكاء الاصطناعي لا يعمل بالأفكار. يعمل بالكهرباء. وحين تضطرب الطاقة عالمياً، تضطرب الفقاعة من داخلها.



عموماً تبقى الفقاعة ثمناً حضارياً لا مفر منه..



البشرية تكرر درساً واحداً مع كل ثورة اقتصادية كبرى، ولا تتعلمه أبداً.



⁃ السكك الحديدية في القرن التاسع عشر أحدثت فقاعة ضخمة أفلست فيها مئات الشركات، وبقيت القضبان تخدم الحضارة لقرنين.



⁃ الكهرباء في مطلع القرن العشرين، مضاربات هائلة وانهيارات مدوّية، ثم أضاءت العالم.



⁃ النفط في السبعينات، هيستيريا وانهيار ثم استمر يُحرّك الاقتصاد العالمي.. الإنترنت عام 2000، فقاعة دمّرت المتعجّلين وغيّرت الحضارة. العملات الرقمية 2021، نفس النمط، نفس الدرس نفس الفقاعة.



«الفقاعة» ليست استثناء، هي الثمن الحضاري الذي تدفعه البشرية مقابل كل فتح تقني جديد على ما يبدو. لم تحدث ثورة كبرى في التاريخ دون أن تسبقها فقاعة تُنظّف الساحة من المتعجّلين وتُمهّد الطريق للباقين.



المعادلة واضحة وصريحة:



فكرة صحيحة + مال متدفق + توقيت خاطئ = فقاعة.



والفكرة دائماً تصمد. المتعجّلون دائماً يخسرون. وأصحاب الجيوب المالية العميقة يبقون ليس لأنهم الأذكى بل لأنهم وزعوا استثماراتهم في عدة أفكار وابتكارات.. نجاح واحدة يأخذهم لقمة الثروة...



• أرقام في اتجاهين



⁃ في ذروة فقاعة دوت كوم، قفز ناسداك 572% في خمس سنوات، ثم انهار 78% في عامين. NVIDIA اليوم قفزت 2000% في أقل من ثلاث سنوات.



التشابه لافت. لكن الفارق جوهري: 87% من المؤسسات الكبرى تستخدم الذكاء الاصطناعي فعلياً اليوم. في 1999، كثير من شركات دوت كوم لم تكن لديها نماذج أعمال أصلاً. فقط لأن الإنترنت عام 2000 كان وعداً.



الذكاء الاصطناعي اليوم منتج يستخدمه 800 مليون شخص أسبوعياً.



لكن 90% من الشركات لا ترى أي أثر للذكاء الاصطناعي على إنتاجيتها. و95% من المؤسسات لا تحقق أي عائد حتى الآن. المال يتدفق. والعوائد غائبة عند أغلبهم.



ثماني شركات تقنية كبرى حققت تدفقات نقدية حرة تجاوزت 400 مليار دولار في 2025.



معظم المؤسسات التي حققت عوائد حقيقية استغرقت بين سنتين وأربع سنوات، لا أشهر.



الذكاء الاصطناعي يعطي عوائده لمن يصبر، ولمن يملك عمق الجيب الكافي للتحمل..



• سر الطاقة.. والفائز الحقيقي



⁃ هنا يصبح المشهد فلسفياً بامتياز.



في 2024، أضافت الصين 429 غيغاواط من الطاقة الكهربائية الجديدة. أمريكا أضافت 51 غيغاواط. الفجوة ليست رقماً، إنها رؤية حضارية مختلفة للعالم.



الصين تعمل من موقع الوفرة، حتى لو تجاوز الطلب قدرتها المتجددة، تستطيع تشغيل محطات فحم خاملة فوراً لسد الفجوة. بينما أمريكا لا تملك هذا الخيار.



التخطيط المركزي أيضاً يمنح الصين ما تفتقره الحالة الغربية: يمنحها السرعة. والسرعة في سباق الذكاء الاصطناعي هي كل شيء تقريباً !



• السؤال الأعمق والفقاعة الحضارية



⁃ الفقاعات في التاريخ كانت مالية، أسعار ترتفع ثم تنهار. لكن فقاعة الذكاء الاصطناعي مختلفة. إنها فقاعة حضارية، صراع بين نموذجين لتنظيم المجتمع والاقتصاد والسلطة.



المحللون يُحددون 2026-2028 كأعلى خطر لتصحيح كبير في أسهم الذكاء الاصطناعي.



لكن السؤال الأعمق ليس: هل ستنفجر الفقاعة؟



السؤال هو: أيّ نموذج حضاري سيُشكّل عقل البشرية في العقود القادمة؟



والإجابة لا تُحسم في البورصة.



تُحسم في محطة كهرباء.. الطاقة.



• الفقاعة ستتحول إلى جليد!



⁃ فقاعة الذكاء الاصطناعي لن تنفجر كسابقاتها، لن يكون هناك انهيار درامي يظهر كخبر عاجل أو على غلاف. ولن نشهد مكاتب فارغة بين ليلة وضحاها.



إلا أن السيناريو الأكثر رعباً والأكثر هدوءاً في آن:



يسمى «الشتاء الطويل».



حيث تظل الأسعار مرتفعة، لكن لا أحد يكسب.



تتوقف مراكز البيانات عن البناء، لكن لا أحد يعلن إفلاسه.



يستمر شعار «الذكاء الاصطناعي يغيّر العالم»، لكن نصف الشركات الناشئة تختفي بصمت.



المتحمسون ينتظرون. المستثمرون يتجمّدون. والمواهب تهاجر إلى شركات الطاقة، لا إلى شركات التكنولوجيا.



لماذا؟



لأن انهيار الفقاعة يحتاج إلى مشترين جدد.



لكن حين تصبح الكهرباء سلعة نادرة والمحولات أشبه بذهب العصر، لا يبقى مشترٍ سوى من يمتلك مولداً خاصاً به..



وحدهم العمالقة من يتحملون درجات الحرارة تحت الصفر.



الفقاعة إذن لن تنفجر. بل تتحول إلى جليد.



ويبقى العالم يدفع ثمن التدفئة...



إلى اللقاء،،