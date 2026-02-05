يشهد القطاع المالي السعودي تحولاً متسارعاً تقوده تقنيات «الذكاء الاصطناعي»؛ بوصفها أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

فلم يعد «الذكاء الاصطناعي» أداة تقنية مساندة، بل عنصر محوري في تطوير الأنظمة المالية، ورفع كفاءة المؤسسات، وتحسين جودة القرار المالي في البنوك، وشركات الاستثمار، وقطاع التقنية المالية الناشئ.

ويعتمد «الذكاء الاصطناعي» في إدارة الماليات على تحليل كميات ضخمة من البيانات المالية والسلوكية خلال وقت قياسي، ما يتيح فهماً أعمق للأسواق والعملاء والمخاطر.

وتقول تقارير دولية إن هذه التقنيات تسهم في تعزيز كفاءة الأسواق وتحسين إدارة المخاطر؛ شريطة وجود أطر تنظيمية واضحة تحكم استخدامها وتحافظ على الاستقرار المالي. ويتقاطع هذا التوجه مع الجهود السعودية لبناء منظومة مالية أكثر كفاءة وشفافية، قادرة على مواكبة الاقتصاد الرقمي العالمي.

وتتجلى تطبيقات «الذكاء الاصطناعي» في أنظمة الكشف عن الاحتيال، وتقييم الجدارة الائتمانية بنماذج أكثر دقة، إضافة إلى المستشارين الآليين الذين يقدمون توصيات استثمارية مبنية على بيانات وسلوكيات العملاء. كما تسهم هذه التطبيقات في خفض التكاليف التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات المالية، وتوسيع نطاق الشمول المالي.

في المقابل، يفرض «الذكاء الاصطناعي» تحديات أخلاقية وتنظيمية؛ أبرزها: حماية البيانات، وضمان العدالة وعدم التحيز في الخوارزميات، والحفاظ على دور العنصر البشري في الإشراف واتخاذ القرار. وتشير تجارب عالمية رائدة إلى أن الاستخدام المسؤول للتقنية، المدعوم بالحوكمة الرشيدة، هو السبيل لتحقيق الاستفادة القصوى.

‏أخيراً..

مع توقعات بتوسع أكبر في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحليل المتقدم، يبرز الذكاء الاصطناعي كرافعة رئيسية للابتكار المالي، وعنصر داعم لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.