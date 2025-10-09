لمن لا يعرف تطبيق «حضوري» من غير منسوبي «التعليم»؛ هو باختصار: نظام إلكتروني أصدرته وزارة التعليم لإدارة حضور وانصراف معلميها، ويعتمد على تقينات: تحديد الموقع الجغرافي (GPS)، والتعرُّف بالسمات الحيوية (بصمة الوجه والصوت والإصبع)، وتوفير لوحة تجعل مدير المدرسة يصل لبيانات الحضور والغياب وطلب الاستئذان.قبل البدء في الحديث عن التطبيق؛ دعونا نتفق سوياً على نقاط عدة؛ أبرزها:أولاً: المعلمون يرحبون بأية وسيلة أو نظام تقني يضبط عملهم، فلا تذمُّر لديهم بوجود «حضوري» كنظام.ثانياً: إن عمل وبيئة المدارس متعبة وشاقة لتنوعها بين أمور عدة: إدارة العقول، والتعامل مع أنماط مختلفة ومناهج متعددة، والارتباط بمناهج دراسية وحصص بخطة زمنية محددة بعكس منسوبي أغلب الوزارات الأخرى الذين يمكنهم إرجاء مهامهم أو إحالتها إلى زميل آخر.ثالثاً: قدر بعض المعلمين والمعلمات في القرى والهجر أنهم يقطعون قمم الجبال والعقبات الصِعاب والأودية والشعاب ليصلوا إلى مدارسهم، فتبدأ رحلتهم قبل وقت طويل من أذان الفجر، ومثلها من الوقت للوصول إلى مدارسهم، بعكس موظفي الجهات المدنية الأخرى؛ الذين يباشرون أعمالهم بمواقع يسهل الوصول لها في زمن قصير.أعود إلى تطبيق «حضوري»؛ وأقول: هناك وقت سلبي يقضيه المعلمون والمعلمات داخل مدارسهم بعد خروج الطلاب بانتظار «بصمة الخروج» (المحدد بالساعة 1.45 ظهراً)، مما يترتب عليه معاناة أسرية، وزيادة للطاقة التشغيلية للمبنى المدرسي في وقت أنصرف فيه المستفيد الأول (الطالب)، بينما المعلم والمعلمة أحق بذلك الوقت لالتقاط الأنفاس في البيت، وتفقّد الأسرة، والراحة بعد يوم شاق وطويل، وربما خطر.لقد منحت وزارة التعليم مديري المدارس وإداراتها ثقة لإدارة العمل التربوي والتعليمي، ولا مانع من منحهم ضبط عمليتي الحضور والانصراف في مدارسهم من باب التحفيز والدعم لهم وللمعلمين والمعلمات لتحقيق نتائج إيجابية.لذلك أضع اقتراحاً بمنح مديري المدارس صلاحية تحديد زمن الحضور والانصراف لمعلميهم، حسب طبيعة المدرسة، وظروفها، وما يرى فيه مصلحة عامة.تتضمن تلك الصلاحية الأمور التالية:ـ ارتباط انصراف المعلم والمعلمة مع انصراف الطلاب والطالبات.ـ دعم حساب المدير بموقع حضوري على الإنترنت لتحضير وانصراف منسوبيه الكترونياً في حال تعثر أو تعطل النظام، لضمان عدم التأخير والعرقلة للموظفين.اقتراح أضعه أمام قياداتنا التعليمية لمساعدة مدير المدرسة ومنسوبيها والمعلم على أداء رسالتهم على الوجه الأكمل.