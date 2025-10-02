يأتي يوم المعلم ليؤكد أن التعليم ليس وظيفة عابرة، بل رسالة خالدة تحمل في جوهرها بناء الإنسان وإعداد الأجيال، فالمعلم هو الذي يزرع البذور الأولى في الأرض الطيبة ليصنع منها علوماً وقيماً تنهض بها الأمم، قال الله تعالى«هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها»، فجعل عمارة الأرض واستخلافها مهمة الإنسان، والمعلم هو اليد الأولى التي تمكّن الطالب من أداء هذه المهمة حين يفتح له أبواب المعرفة ويرشده إلى طريق الإبداع، وما من عالم أو قائد أو مبدع إلا وكان خلفه معلم صادق مخلص، أتذكر أنني كنت في محيطي فتاة جريئة متحدثة، لكن بمجرد دخولي مدرستي تحولت إلى صامتة خجولة لا أتحدث كثيراً ولا أشارك في الأنشطة رغم يقيني أن لدي الكثير، في الصف الأول الثانوي لاحظت معلمتي جمال خطي وفصاحتي فاقتربت مني أكثر، حمستني بكلمات جميلة وأسندت إليّ مهمة تشكيل فريق إذاعي وتوزيع الأدوار عليهم، بدأت أمارس الدور بحب، أكتب وأنظم وأساعد وأطرح الأفكار، وهكذا رويدا ًرويداً حتى أًصبحت المذيعة الأولى في مدرستي، ومع تشجيعها بدأت أكتب القصص الصغيرة والمقالات للفعاليات التعليمية والوطنية، والآن أصبحت معلمة وإعلامية وكاتبة حريصة على أن أكتشف ما لدى طالباتي كما اكتشفتني معلمتي، شكراً معلمتي فقد أشعلتِ جذوة الإبداع في داخلي، ولن أنساكِ ما حييت. إن المعلم لا يمنح علماً فحسب بل يمنح حياة أوسع مما يتخيله الطالب، فبكلمة يغير مصيراً وبإيماءة يفتح آفاقاً، ومن هنا فإن يوم المعلم ليس مناسبة للاحتفال فحسب بل وقفة وفاء واعتراف بفضل يتجاوز حدود الصفوف ليشمل بناء المجتمعات كلها، فلنقف جميعاً إجلالاً لمعلمينا فهم الذين صنعوا منا ما نحن عليه، وهم الذين سيبقون عنواناً للوفاء ورسالة للأمل ونوراً لا ينطفئ في دروب الأجيال.