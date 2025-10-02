منظمة الصحة العالمية تُقِّسم المراحل العمرية على النحو الآتي:ـ الشباب: من سن 18 حتى 44 عاماً.ـ الكهولة: من سن 45 إلى 59 عاماً.ـ الشيخوخة: من سن 60 عاماً فما فوق.غير أن هذه التقسيمات إحصائية بحتة، ولا تعني أن كل من بلغ الستين قد فقد طاقته أو شبابه، والواقع مليء بأمثلة حيّة لأشخاص في السبعين والثمانين يمارسون الرياضة، ويعملون، ويبدعون بعطاء لا يقل عن الشباب، كما أن هناك من يشيخون مبكراً بسبب الإهمال الصحي أو الضغوط النفسية.إنّ الشباب الحقيقي يُقاس باللياقة والصحة والنشاط، وبالقدرة على مواكبة الحياة بعقل متفتح وروح متفائلة، أما الشيخوخة فهي حين يستسلم المرء للتوقف عن التعلم والعطاء، لا حين تزداد سنوات عمره.إذن، «العُمر» رحلة متجددة؛ في الشباب نبني ونغامر، وفي الكهولة نضج وخبرة، وفي الشيخوخة حكمة وذكريات، لكننا نظل شباباً بقدر ما نحافظ على عقولنا وقلوبنا حيّة بالحياة.. لذلك؛ فإنه -أي العمر- ليس رقماً على بطاقة الهوية، بل حالة يعيشها الإنسان جسداً وروحاً وعقلاً.الخلاصة: العمر لا يُقاس بعدد السنين.