لا تبدأ حكاية المدن العظيمة من اتساع شوارعها ولا من ارتفاع مبانيها ولا من كثرة مؤسساتها، وإنما تبدأ من الإنسان الذي حمل المعرفة وحافظ عليها ونقلها إلى الأجيال ومن العلماء الذين جعلوا من بيوتهم ومساجدهم ومدارسهم فضاءات للتعليم والتأثير في المجتمع، ولعل الرياض واحدة من المدن التي تستحق أن نعيد قراءة تاريخها من هذه الزاوية الإنسانية التي تكشف أن وراء التحولات السياسية والعمرانية تاريخاً آخر صنعته العقول والأقلام والمخطوطات ومجالس العلم.



وقد أخذنا المؤرخ الدكتور راشد بن محمد بن عساكر في كتابه (الحياة العلمية في مدينة الرياض في عهد الدولة السعودية الثانية 1240–1309هـ) إلى مرحلة مهمة من تاريخ العاصمة السعودية، وهي المرحلة التي انتقلت فيها الرياض من موقعها المحلي إلى مركز سياسي وعلمي مؤثر بعد اتخاذها عاصمة للدولة السعودية الثانية في عهد الإمام تركي بن عبدالله، ولم يكتف المؤلف باستعراض الأحداث التاريخية المرتبطة بهذه المرحلة وإنما ذهب إلى ما هو أعمق من ذلك من خلال تتبع حركة العلماء وطلاب العلم والمدارس والمكتبات والوثائق التي تكشف عن طبيعة المجتمع وعلاقته بالمعرفة.



وما يشد القارئ في هذه الدراسة أن الرياض لم تكن مدينة تعيش على هامش الحركة العلمية في الجزيرة العربية، فقد كشفت الوثائق التي استند إليها الباحث عن وجود مؤسسات تعليمية متعددة منها مدرسة دخنة الشمالية ومدرسة دخنة الجنوبية ومدرسة عبدالله الخرجي ومدرسة ابن سحيم ومدرسة قصر الحكم ومدرسة المريقب ومدرستا الأيتام الأولى والثانية، وهذه الأسماء ليست مجرد مواقع تعليمية قديمة نمر عليها مروراً عابراً، لأنها تقدم شاهداً على تعدد أماكن التعليم وارتباطه بالأحياء والمساجد وبعض قصور الحكم والأسر التي شاركت في رعاية المعرفة ونشرها داخل المجتمع.



ولم يكن المسجد في تلك المرحلة مكاناً لأداء الصلاة وحدها، فقد كان جامع الرياض ومسجد دخنة الكبير ومسجد السدرة ومسجد الظهيرة وغيرها من المساجد مراكز تحتضن حلقات العلم وتجمع العلماء بطلابهم وتؤدي وظيفة تعليمية واجتماعية تجاوزت حدود العبادة إلى بناء المعرفة وتداولها، وهذه الصورة التاريخية تساعدنا على فهم طبيعة التعليم قبل ظهور المؤسسات الحديثة وكيف استطاع المجتمع أن يجعل من إمكاناته البسيطة وسائل فاعلة لنقل العلوم والمحافظة عليها.



ومن التفاصيل التي تستحق قراءة أعمق ما أورده المؤلف عن تعليم الفتيات، فقد بيّن المؤرخ في دراسته أنه لم يقف على مدارس خاصة بالنساء في الرياض خلال الفترة المدروسة سوى ما كانت تقوم به بعض المطوعات من تعليم البنات القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم على نطاق محدود، وهذه المعلومة تكشف عن وجود جهود نسائية في التعليم تستحق البحث والتوثيق كما تكشف في الوقت نفسه عن تفاوت فرص الوصول إلى المعرفة، وهي قضية تجعلنا نقرأ تاريخ التعليم بوصفه تاريخاً للمجتمع بجميع فئاته لا تاريخاً للمؤسسات والعلماء المشهورين وحدهم.



أما المكتبات التي وقف عليها الدكتور راشد بن عساكر فقد تجاوز عددها عشر مكتبات علمية لم تكن قد حظيت بالكشف والدراسة قبل إعداد بحثه، وهذه نتيجة علمية مهمة لأن المكتبة في ذلك العصر لم تكن مكاناً لحفظ الكتب فحسب وإنما كانت شاهداً على طبيعة المعرفة التي يتداولها العلماء وعلى حركة التأليف والنسخ والقراءة والتملك والتواصل العلمي، فالنسخة المخطوطة قد تحمل اسم صاحبها أو ناسخها أو تاريخ انتقالها من شخص إلى آخر وقد تكشف حاشية صغيرة على طرف صفحة عن نقاش علمي أو علاقة معرفية بين عالمين لم تحفظها كتب التاريخ المعروفة.



ولذلك كان اهتمام المؤلف بالوراقة والنساخ وانتقال الكتب والمخطوطات من الرياض وإليها إضافة تستحق التقدير، لأن الذين نسخوا الكتب وحافظوا عليها أدوا عملاً علمياً وحضارياً لا يقل أهمية عن كثير من صور الإنتاج المعرفي في تلك المرحلة، فمن دون جهود النسخ والحفظ والتداول كان يمكن أن تضيع مؤلفات ومراسلات وشواهد تحمل جانباً مهماً من تاريخ المجتمع السعودي، ومن الإنصاف أن نعيد الاعتبار إلى أولئك الذين خدمت أيديهم المعرفة حتى وإن لم تحفظ كتب التراجم أسماءهم جميعاً.



وتتجلى القيمة البحثية لهذا العمل في اعتماده على أكثر من ألفي وثيقة من سجلات المحاكم الشرعية إلى جانب المخطوطات والمراسلات والمراجع التاريخية والمقابلات الشخصية، فالتاريخ الذي يستند إلى الوثيقة يستطيع أن يتجاوز حدود الحكاية المتداولة إلى بناء معرفة قابلة للفحص والمراجعة والمناقشة، وكل وثيقة من هذه الوثائق قد تحمل معلومة عن عالم أو طالب علم أو مكتبة أو قضية اجتماعية تسهم في استكمال صورة الحياة العلمية التي لم تكن منفصلة عن أحوال الناس اليومية.



ولعل الجانب الذي يمنح الكتاب أهمية فكرية تتجاوز حدوده التاريخية عنايته بالعلاقة بين العلماء والسلطة السياسية، فقد كانت للعلماء مكانة اجتماعية مؤثرة وحضور في المشورة والقضاء والفتوى والتوجيه كما امتد البحث إلى مواقفهم من الخلافات السياسية التي شهدتها الدولة السعودية الثانية بعد وفاة الإمام فيصل بن تركي، وهذه المسألة تستحق التأمل لأن العالم لم يكن يعيش خارج ظروف عصره ولم تكن المعرفة نشاطاً منعزلاً عن التحولات التي يشهدها المجتمع، ولذلك فإن دراسة المواقف العلمية في سياقها التاريخي تكشف طبيعة التفاعل بين الاجتهاد الديني والواقع السياسي ومدى تأثير الاستقرار والاضطراب في حركة التعليم والإنتاج العلمي.



ومع تقديري لهذا الجهد التوثيقي الكبير فإن قراءة التاريخ العلمي تفتح مجالاً لتساؤلات نقدية تتجاوز معرفة عدد المدارس والمكتبات وأسماء العلماء إلى البحث عن أثر التعليم في حياة الناس، ومدى اتساع المعرفة خارج الدوائر العلمية المعروفة وطبيعة العلاقة بين المكانة الاجتماعية وفرص التعلم وأثر الظروف الاقتصادية والأمنية في استمرار المؤسسات التعليمية، فالقيمة الحقيقية للتاريخ لا تتوقف عند استعادة الأحداث وإنما تمتد إلى تفسيرها وفهم ما صنعتْه في المجتمع وما تركته من آثار في الأجيال التالية.



وإذا كانت الرياض اليوم واحدة من العواصم التي تشهد تحولاً معرفياً واقتصادياً وعمرانياً واسعاً فإن هذا الكتاب يعيدنا إلى الجذور التي سبقت هذا التحول بسنوات طويلة، ويذكرنا بأن المجتمعات لا تبدأ من الصفر في كل مرحلة من مراحل تطورها وإنما تتراكم فيها الخبرات والمعارف وتتوارث الأجيال بعض ما أنجزه السابقون، وأن العناية بالماضي لا تعني الانشغال بما انتهى وإنما تعني فهم الطريق الذي سلكه الإنسان السعودي في بناء مجتمعه والمحافظة على هويته العلمية والثقافية.



إن ما قدمه الدكتور راشد بن محمد بن عساكر يستحق التقدير لأنه بحث عن تاريخ الرياض في الوثائق التي لم تنل نصيبها الكافي من الدراسة واستعاد أسماء المؤسسات العلمية والجهود التي أسهمت في تكوين شخصيتها الحضارية، ومن المهم أن تتحول مثل هذه الدراسات إلى مشروعات بحثية أوسع تعنى بتاريخ التعليم في المدن السعودية وتستخرج من سجلاتها ومخطوطاتها ومكتباتها ما يساعد الأجيال على معرفة الجهد العلمي الذي بذله أسلافهم قبل قيام الجامعات والمؤسسات التعليمية المعاصرة.



وتبقى القيمة الإنسانية لهذا الكتاب في أنه يعيد إلى ذاكرة الرياض وجوهاً حملت العلم وأخلصت في تعليمه وأقلاماً نسخت الكتب وأسراً احتفظت بالمخطوطات ومساجد احتضنت طلاب المعرفة، وكأن المؤلف أراد أن يقول لنا إن المدينة لا تحتفظ بتاريخها في جدرانها القديمة وحدها وإنما في ذاكرة علمائها وما بقي من آثارهم، وإن الرياض التي نعرفها اليوم بعمرانها ومؤسساتها ومكانتها الدولية كانت قبل ذلك مدينة تكتب جانباً مهماً من تاريخها بالحبر وتبني حاضرها بالعلم وتترك للأجيال شهادة على أن المعرفة كانت جزءاً أصيلاً من رحلتها الطويلة.