تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ حضورها في المحافل العالمية عبر سلسلة من الإنجازات التي يحققها أبناء وبنات الوطن في المجالات العلمية والرياضية والثقافية، في صورة تعكس حجم التحول الذي تشهده المملكة، وثمرة الاستثمار في الإنسان، وتمكين المواهب والكفاءات الوطنية من المنافسة وصناعة الإنجاز، وصولًا إلى منصات التتويج العالمية.



ويأتي هذا الحضور ثمرة منظومة متكاملة لاكتشاف المواهب وتأهيلها وصقل قدراتها، وتوفير بيئة داعمة للإبداع والابتكار والتميز. وفي ميادين العلم والرياضة والثقافة تتجسد هذه الجهود في مواهب سعودية تشق طريقها بثقة نحو المنافسات الدولية، وتحول قدراتها وطموحاتها إلى إنجازات ترفع اسم الوطن في المحافل العالمية.



وفي المجال العلمي، سجل أبناء الوطن حضورًا مشرفًا في أولمبياد الرياضيات الدولي 2026، الذي استضافته مدينة شنغهاي الصينية بمشاركة 117 دولة، في مشاركة تعكس تنامي القدرات العلمية لدى الطلبة السعوديين وتطور منظومة رعاية الموهوبين وتأهيلهم للمنافسات الدولية.



وفي إنجاز علمي جديد، توّج الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، الأستاذ عبدالعزيز الكريديس، الطالب السعودي أمجد آل درويش بالمركز الأول في أولمبياد العلوم النووية الدولي، إلى جانب حصوله على لقب سفير العلوم النووية، في إنجاز يضاف إلى سجل النجاحات العلمية السعودية، ويجسد ما يمتلكه أبناء الوطن من قدرات متميزة في المجالات العلمية النوعية والمستقبلية.



وفي إنجاز علمي لافت، حققت الطالبة السعودية جنى صالح عبدالله السبيل الميدالية الذهبية في النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي 2026، إلى جانب فوزها بجائزة «أفضل طالبة» المقدمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تقديرًا لتميزها العلمي وأدائها في منافسات الأولمبياد.



كما حقق الطلبة السعوديون 11 ميدالية في أولمبياد البلقان للرياضيات، بما يعكس اتساع قاعدة المواهب العلمية السعودية، وتطور منظومة رعايتها، وقدرتها على إعداد جيل يمتلك أدوات المنافسة في مختلف التخصصات.



وعلى الصعيد الرياضي، واصل أبناء الوطن حضورهم القوي في البطولات الدولية، بحصد 32 ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الخليجية، و17 ميدالية متنوعة في بطولة براغا المفتوحة للملاكمة 2026 بالبرتغال، إلى جانب 9 ميداليات في بطولة آسيا للجوجيتسو التي أقيمت في كازاخستان، لتؤكد هذه النتائج تنوع مجالات التميز الرياضي السعودي واتساع قاعدة المنافسة.



وفي إنجاز آسيوي لافت، تألق الرباع السعودي محمد العجيان في بطولة آسيا للشباب والناشئين لرفع الأثقال 2026، المقامة في طشقند، محققًا ذهبية النتر بعد رفعه 138 كجم، وذهبية المجموع بإجمالي 247 كجم، إلى جانب فضية الخطف بعد رفعه 109 كجم.



واكتسب الإنجاز أهمية تاريخية بتحطيم العجيان أربعة أرقام قياسية في فئة الشباب لوزن 55 كجم، بواقع رقمين عالميين في النتر والمجموع، ورقمين آسيويين، ليؤكد مكانة الموهبة السعودية وقدرتها على المنافسة في أعلى المستويات القارية والعالمية. وحظي الإنجاز بإشادة وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.



وفي إنجاز رياضي لافت، نجح لاعب المنتخب السعودي محمد آل نصفان في انتزاع الميدالية الذهبية، بعد فوزه في المباراة النهائية بنتيجة (3-0) أمام لاعب من هونغ كونغ، مقدمًا أداءً مميزًا يعكس التطور المتسارع في مستوى الرياضة السعودية.



واكتمل الإنجاز باعتلائه صدارة التصنيف العام للاتحادين الآسيوي والأوروبي معًا لفئة تحت 19 عامًا، في إنجاز تاريخي سعودي وعربي، جاء ثمرة مستويات ثابتة ومبهرة قدمها في البطولات القارية، ليضع موهبة سعودية في قمة التصنيف القاري ويعزز حضور المملكة في المشهد الرياضي الدولي.



كما سجلت المملكة حضورًا متناميًا في الرياضات الشتوية خلال عام 2026، بما يعكس اتساع دائرة المشاركة الرياضية وتنوع الألعاب التي يخوضها أبناء الوطن، ويفتح مجالات جديدة أمام المواهب السعودية للمنافسة والوصول إلى منصات التتويج.



وعلى الصعيد الثقافي، سجلت السينما السعودية حضورًا تاريخيًا في مهرجان كان السينمائي الدولي، من خلال فيلم «نورة» للمخرج توفيق الزايدي، الذي أصبح أول فيلم سعودي يشارك رسميًا في مسابقة «نظرة ما»، في محطة تعكس الحضور المتنامي للسينما السعودية وقدرتها على الوصول إلى أبرز المحافل السينمائية العالمية.



وتكشف هذه الإنجازات عن مسار وطني متكامل يبدأ باكتشاف الموهبة، ويمر بالتأهيل والرعاية وصقل القدرات، وصولًا إلى المنافسة وصناعة الإنجاز على منصات التتويج العالمية. ويجسد هذا المسار قيمة الاستثمار في الإنسان باعتباره أحد أهم مرتكزات بناء المستقبل وصناعة التنمية.



وتختصر مقولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: «همة السعوديين مثل جبل طويق، ولن تنكسر إلا إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض»، روح هذه المرحلة بما تحمله من طموح وثقة بقدرات الإنسان السعودي، وقد أصبحت مصدر إلهام للأجيال الشابة وحافزًا لمواصلة العمل والإبداع والتميز، وتحويل الطموح الوطني إلى إنجازات ملموسة في مختلف المجالات.



إن الحضور السعودي المتصاعد في ميادين العلم والرياضة والثقافة يعكس رؤية وطنية واضحة تقوم على اكتشاف الطاقات، وتمكين المواهب، وتوفير الفرص التي تفتح أمامها الطريق نحو المنافسة العالمية. ومن قاعات العلم إلى ميادين الرياضة وشاشات السينما، تتجسد قصة نجاح واحدة عنوانها الإنسان السعودي وقدرته على الوصول إلى القمة.



وهكذا تتحول الإنجازات الفردية إلى قصة وطنية متكاملة، تتجسد فيها طموحات رؤية السعودية 2030، ويؤكد فيها أبناء وبنات الوطن أن الموهبة حين تجد الرعاية والتمكين قادرة على صناعة الفارق، وأن الطريق من العلم والرياضة والثقافة إلى منصات التتويج العالمية يبدأ بالإنسان، ويصنعه الطموح، وتدعمه منظومة وطنية تؤمن بقدراته.