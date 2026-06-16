- مع إطلالة كل عام جديد، تقف الأمم لترقب ملامح الغد، وتتأمل الشعوب مسارات البناء والتغيير. وفي المملكة العربية السعودية، لا يمثل العام الجديد مجرد صفحة تُطوى في تقويم الزمن، بل خطوة راسخة وواثقة في رحلة تنموية كبرى غيّرت وجه المنطقة، وأعادت صياغة مفهوم التطور السريع والمتوازن.



- السعودية؛ تلك الأرض الشاسعة الأطراف، تحولت مدنها وحواضرها إلى واحات غناء من الأشجار والثمار، وها هي اليوم تحصد ثمار الخير التي أنعم الله بها عليها، ثم بفضل قيادة رشيدة سخّرت كافة الإمكانات لتصبح المملكة بهذه الصورة الجميلة المبهرة. وتأتي شهادات المنصفين من المقيمين والزوار الذين عاشوا جزءاً من حياتهم هنا، أو زاروها لأيام معدود لتقول كلمة الحق؛ فقد أبهرتهم جودة الحياة التي ينعم بها الجميع على هذه الأرض المباركة، ليعكسوا صورة شعبٍ ومجتمعٍ معطاء يسير بنور الله وتوفيقه.



- لقد أبهرتهم الطرقات التي تحولت إلى مسارات خضراء تفيض جمالاً، وكأنك تلج بوابات حدائق غناء، وليس هذا في المدن الكبرى فحسب، بل في معظم القرى التي أصبحت تتنافس في جودة مخرجاتها من حدائق وطرقات وملاعب وخدمات متكاملة. كما أدهشتهم تلك التفاصيل الدقيقة التي تتيح للمواطن والمقيم إنجاز كافة معاملاته ومصالحه من منزله عبر التطبيقات الذكية، بل وحتى وصول الأدوية والرعاية الطبية إلى باب بيته بكل يسر وسهولة.



- إن العلاقة التي تربط المواطن بقيادته هي علاقة راسخة ومتينة لم تأتِ من فراغ، بل تمتد من أصول تاريخية متأصلة غرسها الآباء والأجداد، لتصبح رابطة وثيقة تضرب بأعماقها في كافة مدن وقرى هذه الأرض المترامية. فمن غرب المملكة، حيث مهبط الوحي ومستقر الرسالة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى الشمال حيث ترتفع قامات المستقبل في «نيوم» و«العلا»، وإلى شرق المملكة بسواحلها الشامخة، وجنوبها العالي؛ في كل بقعة ثمة قصة نجاح وحكاية جميلة، وصولاً إلى قلب العاصمة الرياض. تشهد جميع المدن ثورة حضرية شاملة توازن بين جودة الحياة والأنسنة، كأنظمة النقل المتطورة، والمساحات الخضراء، والمخططات المستدامة. هذا التطوير الحضري لم يغفل الروح التاريخية للمدن السعودية، بل أعاد إحياء التراث بروح عصرية تجمع بين عراقة الماضي ومتطلبات العصر الجديد، مما جعل الأحياء والمدن بيئات حيوية جاذبة وجاهزة للمستقبل.



- عام جديد والقيادة الرشيدة بألف خير، نسأل الله أن يمنّ عليهم بموفور الصحة والعافية عاماً بعد عام؛ هذه القيادة التي قدمت كل ما هو رفيع للوطن، حتى أضحى مجتمعنا يعيش في رخاء ونعمة وسط أجواء مشحونة من حولنا في العالم، فلم يتغير علينا شيء في ظل هذا التضارب العالمي، بل ازددنا رفعة، وأمناً، وشموخاً.



- ندخل هذا العام الجديد والسعودية أكثر قوة، وأشد عزماً، وأقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق مستهدفاتها الوطنية الكبرى. إنها مسيرة يقودها فكر قيادي حكيم، وسواعد شعب طموح لا يعرف المستحيل، ويؤمن بأن القادم دائماً أجمل.



- كل عام والمملكة العربية السعودية، قيادةً وشعباً، في رفعة، وازدهار، وتقدم مستمر، لتظل دائماً منارة للتطور، ورمزاً حياً لبناء المستقبل.