• أظن بل أعتقد جازماً أنني أجيد التعامل مع الحرف كما يجيد أمهر رسام التعامل مع ريشته، لكن ثمة أحداثاً بل مواقف تصغر أمامها الأحرف ونحتاج إلى أن نستلف من أدراج أو إرث العباقرة ما يجمل الصورة ويقدمها بلغة أخرى.



• وأنت ترى وتتابع ملاحم تركي آل الشيخ الإبداعية من الطبيعي أن تسافر إلى عوالم أخرى لتكتب عن تلك المدينة التي باتت عاصمة للفن والريادة والثقافة والرياضة وأضف ما تريد.



• يقول محمود درويش: ‏لا وقت لدي لأكره من يكرهني، فأنا مشغول بحب من يحبني وهكذا يفعل معالي المستشار تركي آل الشيخ مع من يتعبهم نجاح الناجحين وإبداع المبدعين.



• ماذا يحدث في السعودية.. هكذا تأتي العناوين، أما التفاصيل فوجدتها بين رسائل مشاهير العالم الحقيقيين وأقول الحقيقيين من باب التأكيد أن ثمة شهرة تضيف وأخرى تقتص من المكان وعليكم باقي الكلام.



• تركي آل الشيخ كتب على كل السطور وترك لنا ضرورة البحث عن (حتى) التي مات سيبويه وفي نفسه شيء منها.



• قلت من مبطي عقد تركي آل الشيخ مع النجاح صداقة مكتملة الأركان، ولهذا طبيعي أن نراه معه أينما يتواجد.



• انتهى أمس وبدأ اليوم وهو يفكر في بكرة، فمن أين نبدأ الإنصاف؟



• قال عمر أديب ذات مرة بلهجته المصرية (ايه دا) يا معالي المستشار.



• العالم بل نجوم العالم كلهم في الرياض فكيف حصل ذلك؟



تركي آل الشيخ يمثل حالة إيجابية يهدينا الفرح في عز حزنه ويقدم لنا الأمل وهو يتألم وحينما أشاركه اليوم هذا البوح فهي شراكة سبقني لها محبوه من كافة طبقات المجتمع شعراء وفنانين وأدباء.



فيلم 7_dogs@ يمثل اليوم أحد النجاحات العالمية التي قدمها أبو ناصر كتأكيد على أن الإبداع يصنع ولا يشترى، وفي هذه الرمزية رسالة لهم وليس لنا تابعوا ردة الفعل والإيرادات لتعرفوا أننا بدأنا حيث توقف غيرنا.



• في أعماق كل إنسان فيلسوفٌ كامِن، ما أن يستيقظ حتى يغدو كلّ شيء من حوله باهتاً، وعشوائياً، وهنا إما أن يبقى مستيقظاً، فتنتابه حمى القلق والبحث عن الحقيقة، أو يعود إلى غفلته، فتقضي عليه حمى الرعاع...



ومضة



كل ما فتشت في عمري .. ألاقي لك أثر!