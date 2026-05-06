كلام كثير قرأناه وسمعناه بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، ندوات ومقالات وتحليلات وتعليقات لا تتحدث فقط عن قيمة الحرية للعمل الصحفي، وإنما تكاد تقترب من نعي الصحافة كمهنة ومفهوم وممارسة، هكذا وبكل بساطة يريدون تشييع صاحبة الجلالة إلى مثواها الأخير، اعتقاداً منهم بأنها قد فارقت الحياة على مذبح الإعلام الرقمي والسوشيال ميديا، وأن من يتحدث عن الصحافة الآن إنما هو يمارس نوعاً من النوستالجيا لزمن الصحافة الورقية، وهنا يكمن الخطأ والخلط الذي يقع فيه الكثير.

لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون وسائل التواصل إعلاماً بشكل عام أو بديلاً للصحافة على وجه التحديد. الإعلام يتشكل بحسب التقنيات لكنه يظل إعلاماً بمفهومه ومحدداته، ومثل ذلك تكون الصحافة. الآن نحن في عصر الإعلام الرقمي، والرقمي هي صفة جديدة للإعلام من ناحية الشكل والوسيلة والآلية وليس تغييراً في مفهوم ورسالة الإعلام. وتبعاً لذلك تغير شكل الصحافة إلى الصحافة الرقمية، لكنها تبقى صحافة ملتزمة بضوابطها المهنية وأدبياتها ومحدداتها ومسؤولياتها ومرجعيتها وعملها المؤسسي. الصحافة الحقيقية تعمل وفق منهج تحريري صارم يضبط الخبر والتقرير والاستطلاع والتحقيق والرأي وغيره من أشكال المحتوى الصحافي، من خلال هيئة تحرير متكاملة. هذا ما يحدث في الصحافة الحقيقية، سواء ورقية أو رقمية أو بأي شكل قد يظهر مستقبلاً.

بعض الصحف تذبل في هذه الفترة الانتقالية وبعضها تزدهر، ويعود ذلك إلى النموذج الصحافي الذي تتخذه الصحيفة لمواجهة التحديات ومدى ملاءمته لقارئ اليوم واهتماماته. صحيفة النيويورك تايمز مثلاً، حولت القارئ من مشترك في الأخبار إلى مشترك في نموذج أسمته «نمط الحياة»، واعتمدت على الاشتراكات الرقمية كمصدر أساسي للدخل بدل الإعلانات. والذي حدث أن عدد مشتركيها ارتفع إلى 8.12 مليون، وحققت أرباحاً قاربت 550 مليون دولار العام الماضي.

عندما نتحدث عن الصحافة فنحن نتحدث عن الموثوقية والمسؤولية والأثر التراكمي العميق الذي تُحدثه في تشكيل الرأي العام، والتأثير في القرارات ووعي المجتمع كمصدر للمعرفة، وهذا هو الفرق الكبير بين الأثر المستدام والفقاعات المؤقتة التي تختفي سريعاً في السوشيال ميديا.

الصحافة ستظل صحافة، بكل ما حققته خلال تأريخها. وسوف تستمر كذلك مهما تغيرت أشكال تقديمها، فهي المرجعية الموثوقة في ظل الضجيج الخَبَري وفوضى المعلومة، وهي القيمة الإعلامية التي ينظر لها الناس باحترام في أي وقت.