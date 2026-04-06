بين يدي حسابات تتوّج الأهلي، وأخرى الهلال، لكن أكثرها واقعية تتوّج النصر..!

الأهلي والهلال والقادسية في ثلاث مهمات أمام النصر ستحدد المصير المشترك.

وفي كرة القدم لا مجال للتوقع طالما الحسابات مفتوحة على كل الأبواب.

الأماني تأخذني إلى أن أتمنى أن يخسر النصر والهلال، ويكسب الأهلي، لكنها تظل أماني يحكمها ويتحكم فيها قلب أخضر..!

إنهاك الأهلي والهلال بدنياً ونفسياً في النخبة ورقة مهمة قد تخدم النصر، ومع ذلك لا أرى صعوبة في تتويج الملكي أو الزعيم ببطولة الدوري.

جميل أن ترتدي عباراتنا أمام هذا الجو العاصف ثياب الفرح والترقب والخوف، والأجمل أن نوظف تلك العبارات في جمل ناطقة يعيش معها المتلقي صراعاً ليصل إلى حقيقة دوري عالمي بهوية سعودية.

الندم اليوم هو السائد بين أنصار فرق على نفاطٍ أضاعت، كانت كفيلة بتقريب المسافة بينهم والتتويج..

المنطق يقول إن فارق خمس نفاط مريح للنصر، لكن من الصعوبة بمكان الجزم أن الأمور حُسمت على اعتبار أن هناك جولات حاسمة أصعبها للنصر مع الثلاثة الكبار.

توضيح: العلاقات بين الأندية «برجماتية» تحكمها المصالح، لكن ما أراه في علاقة الاتحاد مع الهلال هي من طرف واحد، وما رأيناه في الكلاسيكو أثناء وبعد وقبل المباراة يجسد حقيقة علاقة مبتورة فرضها إعلام نكاية في إعلام آخر وتضرر منها الاتحاد.

هكذا قلت قبل عام ونصف، واليوم أرى أن هذه العلاقة بعد بنزيما أحادية القطب، أليس كذلك يا بعض إعلام الاتحاد..؟!