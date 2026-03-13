هي ليست قضية أو شكوى واحدة بل كثر رفعت ضد الأهلي ولاعبه فراس وهدافه توني، ولم تنته أسئلتهم التي لا إجابات لها بعد أن صادرها القانون وصادر رسومها...!



ما هو موقف من كذبوا وحرضوا وتجاوزوا على الأهلي وتوني واللوائح....؟؟



أعرفهم آخر اهتمامهم أنفسهم طالما في الأمر ما يستوجب أن يكذبوا من أجل الإضرار بالأهلي..!



لم يتعلموا من الدروس ولن يتعلموا طالما ينطلقون من قاعدة اكذب اكذب....!



الاتحاد بكل أسف زج بنفسه من خلال شكوى إدارته ضد لاعب الأهلي توني في موقف محرج جداً.....!



قلت غير مرة من طلب من الاتحاد أن يشكو توني كان يبحث عن توريط الاتحاد بشكوى لا أصل لها....!!



إعلام مثلث برمودا الذي ارتدى كل الألوان من أجل الإضرار بالأهلي دخل الملعب دون أن يعرف أن الجاهل عدو نفسه لأنه في الأصل جاهل في اللوائح...!!



البرامجيون وأقولها هكذا ربط لما يحدث في بعض البرامج استمرؤوا الكذب بسبب اعتمادهم على مستشارين قانونيين أثبتوا أنهم يسيرون حسب ما يطلبه بعض الأندية وليس ما يقول نص اللائحة...!



لا نريد من أحد أن يعتذر أو يصحح ما وقع فيه من أخطاء بقدر ما نطلب منهم النظر في المرآة ويعتذروا لأنفسهم من أنفسهم فهذا الأنسب لهم.....!!



كنت أوجه لهم رسائل وأطلب منهم الكف عن الكذب والتدليس ويرد أعقلهم القرار تحت الدراسة إيقاف توني لا محالة.....!!



فقلت لهم الوعد قدام فمن يا ترى الآن كسب أنتم أم الصادقون...!



أكرر: ما هو ذنب الأهلي أن يحصل على كأس النخبة الآسيوية بمشاركة الهلال والنصر وليس ذنب الأهلي أن يدعو للسوبر دونما أي استعداد ويحصل عليه من أمام النصر الذي كان يحلم بتحقيقه وليست مشكلة الأهلي أن يحول الديربي مع الاتحاد إلى ديربي الطرف الواحد.



ماذا تريدون يا أهل البرامج من الأهلي أسأل وأنا أعرف أنكم لن تجيبوا على السؤال....؟؟



فقط أقول تعيشوا وتأكلوا غيرها..!!