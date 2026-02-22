أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا لا ترى جدوى من مشاركة الأوروبيين في المفاوضات حول إنهاء الحرب في أوكرانيا.



وقال في تصريحات صحفية «لا يمكن للأوروبيين المساهمة في المفاوضات في ظل مواقفهم الحالية»، معتبراً أن مواقف العديد من العواصم الأوروبية تساهم أكثر في استمرار الحرب منها في تعزيز عملية السلام، بحسب «تاس».



وأكد بيسكوف أن مشاركة أوروبا في عملية التفاوض الخاصة بأوكرانيا لن تكون مفيدة. ويرى «الكرملين» أن الدول الأوروبية طرف في النزاع وليست وسيطاً محايداً، بسبب دعمها العسكري والمالي الواسع لكييف وفرضها عقوبات على موسكو.



وحتى الآن لم تتوصل المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة في جنيف مطلع هذا الأسبوع إلى إحراز أي تقدم في شأن مسألة الأراضي التي تشكل بنداً أساسياً في أي اتفاق لإنهاء الحرب.



وكان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، قال إن المقترحات الأمريكية التي عُرضت على الجانبين الأوكراني والروسي في محادثات جنيف الهادفة إلى إنهاء النزاع، ستُقرب الطرفين خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، وربما تسفر عن قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني زيلينسكي.



وأضاف ويتكوف في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»: «نأمل أن تقرّب المقترحات التي وضعناها على الطاولة مواقف الطرفين خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، وربما تسفر حتى عن قمة بين زيلينسكي وبوتين».



ولم يستبعد أن ينتهي الأمر باجتماع ثلاثي في مرحلة ما مع الرئيس دونالد ترمب «أعتقد أن ترمب لا يريد عقد اجتماع إلا إذا شعر أنه قادر على إتمام الأمر وتحقيق أفضل نتيجة، وهو يمتلك بشكل فريد القدرة على القيام بذلك، لذا نأمل أن تسمعوا أخباراً جيدة في الأسابيع القادمة».