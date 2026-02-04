لا اعتراض على أن يحصل الهلال على بنزيما طالما اللوائح تجيز ذلك، لكن الاعتراض على الأسلوب والطريقة والتعويض، ففي مثل هذا ظلم بيّن للأهلي والنصر، ولم أقل الاتحاد..!

فشركة الاتحاد ارتضت بتعويضها بأربعة لاعبين، وهنا يجب أن نفتح أكثر من باب لحوارٍ واحدٍ.

بنزيما لا يمكن أن ينتقل هكذا بطريقة تقليدية، بل إن هذا الانتقال مر بكثير من المفاوضات حتى انتهى إلى إعلان الصفقة.

مع هذا الإعلان تم إعلان تعاقد الاتحاد مع أربعة لاعبين دفعة واحدة، ومن البديهي أن أسال: مَنْ بطل هذه الطبخة..؟!

كيف فرّط الاتحاد في بنزيما، وما الثمن؟

هكذا يسأل المشجع البسيط، لكن المدرك للأمور والقارئ الجيد للمشهد لن تخفى عليه الطبخة حتى وإن قلّ الملح..!

حاولت أن أحصي استقطابات الهلال في الفترة الشتوية، ووجدت نفسي أمام كمٍّ كبير وأرقام مالية تحتاج إلى متخصص في مثل «هيك صفقات»..!

النصر كان يطمع أن يكون شريكاً في وجبة العشاء الأخير، فحصل على فتات لا يذكر أشبه بحسابات الوجبات السريعة (ساندويتش)..!

وهذا ما جعل رونالدو يمتعض ويغضب ويهدد بالرحيل، كما قالت بعض الحسابات الرسمية القريبة من النصر.

أما الأهلي ففي المؤتمر الصحفي، الذي أعقب مباراة الأهلي والهلال، سُئل مدرب الأهلي: لماذا الأهلي بعيد عن التعاقدات؟

وأجاب ماتياس يايسله: ‏هل لديك المال؟

فمن يا تُرى يوضح لنا من شركة الأهلي هذه الحقيقة المؤلمة أسبابها وأبعادها..؟!

أين ذهب المال..؟ ولماذا سكت موظفو الشركة على تجاهل الأهلي؟ ولماذا كشفوا ظهر المدرب؟

«لا يوجد مال» أشبه بكرة نار رماها ماتياس، وترك تداعياتها لمن فضّلوا الصمت في عز الكلام..!