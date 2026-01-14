نتمسك دائماً مع المتعصبين بشعرة معاوية، ليس خوفاً منهم، بل احتراماً لمشاعرهم التي تصل حد الانفلات..!



يبحث المشجع النصراوي عن حكم يلصق به خسارة فريقه في الوقت الذي أرى فيه أن الخلل في فريقهم.



العقيدي لا أعلم ماذا دهاه وجعله يقدم على حماقات هي سبب ما يحدث للنصر وآخرها ما حدث منه أمام الهلال..!



الجهاز الفني استشعر ما يجب أن يفعله بعد أن أدرك أن حارسه الشاب بحاجة إلى قرصة أذن حيث أوقف النادي صفقة انتقال حارسه بينتو إلى جنوى الإيطالي وفقاً لخبر نشرته «عكاظ» يقول نصاً: «نادي #النصر يبلغ نادي جنوى الإيطالي بإيقاف عملية انتقال حارس المرمى البرازيلي بينتو للنادي الإيطالي، بعد التطورات التي شهدها ديربي #الهلال_النصر وخروج نواف العقيدي بالبطاقة الحمراء».



أما الهلال فتعامل مع المباراة وظروفها بمبدأ الصمت حكمه، تاركاً الضجيج لمن يطاردون وهم التحكيم وأشياء أخرى حاولت استيعابها ولم أستطع..!



الرزين ماجد عبدالله قدّم في هذا المنشور نصيحة لكل النصراويين قال فيها: «هاردلك للنصر وجماهيره على نتيجة اليوم، الدوري ما زال طويلاً، والفارق ليس بالبعيد..



‏المطلوب الآن هو طي صفحة هذه المباراة، والتوجّه بكامل التركيز نحو ما هو قادم.



‏نصرنا يُعرف دائماً بثباته وقدرته على البقاء في دائرة المنافسة حتى آخر جولة، وهذه المرحلة جزء من طريق الموسم وبإذن الله سنحتفل في النهاية».



ولم تكن الردود موفقة على هذا المنشور من بعض جمهور النص، وهذا يؤكد ما بدأت به عن شعرة معاوية التي يجب أن نتمسك بها أمام جمهور أصابته الخسارة في مقتل.



أما العقيدي فهو عاشق للنصر، لكن هذه إمكاناته.