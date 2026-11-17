تخيل أنك دخلت مكاناً فشعرت بالراحة لمجرد أنك شممت رائحة قهوة محمصة تذكرك بيوم جميل، أو أنك لمست علبة منتج فشعرت فوراً بالثقة في جودتها دون أن تقرأ شيئاً. هذا ليس صدفة؛ هذا ما يحدث عندما يلتقي التسويق العصبي (Neuromarketing) مع التسويق الحسي (Sensory Marketing)؛ حيث تبتعد الشركات عن الضغط والإلحاح في البيع، لتركز على بناء علاقة حقيقية وذاكرة طويلة الأمد معك من خلال حواسك الخمس، وهو ما يُعرف في عمقه بـ «التسويق العاطفي» (Emotional Marketing) الذي يخاطب المشاعر قبل العقل.



ولماذا ينجح هذا الارتباط علمياً؟ تشير الأبحاث التي أجراها مركز أبحاث الحواس في جامعة أكسفورد (Oxford Crossmodal Research Laboratory) في عام 2025 إلى أن أدمغتنا لا تفصل بين ما تراه أعيننا وما تشعر به حواسنا الأخرى؛ فعندما تتكامل الحواس معاً، تنشط مناطق الذاكرة والمشاعر في الدماغ بكفاءة أكبر بكثير من الاعتماد على النظر وحده. وهذا بالضبط ما يجعل التسويق الحسي يرسخ صورة العلامة التجارية في عقلك بهدوء ودون إزعاج إعلاني.



ويبرز هذا التناغم بوضوح من خلال كيفية مخاطبة كل حاسة بما يتوافق مع الفطرة البشرية:



Bullet الذاكرة الشمية (Scent Branding): حاسة الشم هي الوحيدة التي تدخل مباشرة إلى مراكز المشاعر والذاكرة في الدماغ من دون أن تمر على مصفاة التحليل والتفكير. وبحسب دراسات معهد مونيل للحواس الكيميائية (Monell Chemical Senses Center) لعام 2024، فإن الروائح المميزة قادرة على استدعاء الذكريات العاطفية بدقة تفوق الصور العادية بمراحل؛ ولهذا تعتمد عليها الفنادق الراقية، ومراكز الاسترخاء (السبا)، والمتاجر الكبرى لخلق هويات عطرية خاصة تمنح الزائر شعوراً فورياً بالهدوء والانتماء منذ لحظة الدخول.



Bullet الهندسة الصوتية (Sonic Branding): الصوت ليس مجرد إعلان مزعج؛ فالنغمة الهادئة عند استخدام تطبيق بنكي، أو حتى صوت إغلاق باب سيارة، كلها أشياء مدروسة عصبياً لتمنحك شعوراً بالأمان والجودة وتخفف التوتر عنك.



Bullet الإدراك اللمسي والبصري (Haptic & Visual Congruence): عقلنا يربط تلقائياً بين ملمس الأشياء ووزنها وبين جودتها الحقيقية. فملمس العبوات الذكية غير اللامعة (Matte) لمنتجات العناية، أو الملمس المعدني المصقول لهاتف ذي إصدار خاص، أو حتى انسيابية الشاشات اللمسية وتجاوبها مع الأصابع، كلها تفاصيل ترسل إشارات فورية للدماغ بالاهتمام والتقدير الجودة.



وقد أكدت الأرقام هذا الأثر الواقعي؛ فقد نشرت مجلة علم النفس والتسويق (Psychology & Marketing) في عام 2025 دراسة أكدت أن الأماكن التي تدمج بين الإضاءة المدروسة والرائحة الطيبة والموسيقى الهادئة تحقق زيادة في الولاء العاطفي والرضا العام بنسبة تتجاوز 28%. وأيضاً، كشفت دراسة أخرى لـ مجلة أبحاث الأعمال (Journal of Business Research) في مطلع عام 2026 أن هذا التوافق الحسي بين ملمس المنتج وصوته ورائحته يرفع قدرتك على تذكر العلامة التجارية بنسبة 35%، ويقلل من حيرة التردد وقت الشراء بنسبة 24%.



باختصار، الهدف الحقيقي من هذا كله هو أن تبتعد الشركات عن مجرد بيع المنتجات البحتة، لتصنع لك تجربة مريحة تحترم ذكاءك ومشاعرك، وتجعل اختيارك القادم أسهل وأكثر راحة بدون حيرة أو إجهاد تفكير.

* أستاذ مساعد في جامعة اليمامة بالرياض