التنمية ليست ما ترصده الجداول وتعلنه المؤشرات وحدها. ثمة وجه آخر لها، ربما هو الأعمق والأبقى، يحدث في المساحة الخافتة بين الإنجاز وأثره، يحدث في تفاصيل الحياة اليومية، وفي جودة حياة الناس لا ما يتحدث عنه البيرقراطيون في الاجتماعات.

حين يجد الأب ساعة إضافية يقضيها مع أبنائه دون أن تبتلعه زحمة السير، وحين تجد المرأة مساراً مهنياً ينسجم مع حياتها دون استنزاف، وحين يتحوّل شغف شاب وهوايته إلى مهنة، أو يجد مسنٌّ خدمة تحفظ له كرامته واستقلاله.. هنا تحديداً تتشكّل التنمية الحقيقية. هذه تحوّلات لا يضمها رقم إحصائي، لكنها تمنح المجتمع صلابته ورصيده الإنساني.

التحدي اليوم لم يعد يكمن في إتاحة الخدمة مجرد إتاحة، بل في كيف يتلقاها المواطن؟

لا يكفي أن نوسع الشوارع أو نشيّد المباني، المهم أن تغدو المدينة مكاناً أليفاً وقابلاً للعيش، تتيح لكل فرد مساحته في الحركة والمشاركة والهدوء.

لعلنا بحاجة إلى توسيع أدوات القياس لتصل إلى ما هو أقرب لنبض الشارع.

على سبيل المثال: مشروع النقل العام في الرياض بحافلاته وقطاراته، القيّمة الكبرى فيه لا تقف عند طول المسارات أو عدد المحطات، بل في المساحة التي يمنحها لسكان العاصمة، وفي الاستقلالية لمن لا يملك سيارة، وفي إعادة ترتيب الوقت والجهد لمن كان يقضي يومه متعباً خلف المقود. النجاح الحقيقي للمشروع يظهر في لحظة تغيُّر تجربة اليوم العادي، وفي جعل أحياء العاصمة متصلة وقريبة من بعضها.

الأرقام والاقتصاد ضرورة لا غنى عنها، لكن المؤشرات الإنسانية هي التي تمنحها المعنى والروح. فقد يكتمل المبنى معمارياً، لكنه يظل مجرد كتلة خرسانية حتى يمتزج بيوميات الناس وينفعهم.

ونحن نمر بهذه التحوّلات الكبرى، يجدر بنا ألا نغفل عما يجري في ظلال المشاريع الضخمة، أن ينال الحي القديم والمكتبة الصغيرة والمساحة المجتمعية ذات الاهتمام الذي تناله المراكز الاقتصادية والمدن الجديدة. فالتنمية لا تحدث فقط حين يتغيّر المشهد العمراني، بل حين تتسع إمكانات الإنسان داخل هذا المشهد.