حين تتدخل الحكومات في الاقتصاد، تكون لديها عادةً غاية واضحة، إما حماية المستهلك، أو دعم الإنتاج، أو خفض التلوث، أو زيادة التوظيف، أو ترشيد استخدام الموارد. إلا أن وضوح الغاية لا يضمن وحده نجاحها كون السياسات تنتقل من القرار إلى واقع تتفاعل فيه الأسر والمنشآت والأسواق بطرق قد لا تتطابق تمامًا مع ما توقّعه واضعوها.

لنفترض أن الحكومة وضعت برنامجًا لرفع كفاءة استخدام الطاقة في المصانع، يهدف إلى تقليل الهدر وخفض كلفة الإنتاج والحد من الانبعاثات. قد تُظهر البيانات بعد تطبيق البرنامج انخفاضًا في استهلاك الوقود، فيبدو أن السياسة حققت المطلوب. هذا الانخفاض ربما قد ينتج عن تحديث المعدات وتحسين أساليب الإنتاج، وقد يكون نتيجة أيضًا لتقليص ساعات العمل أو إغلاق خطوط إنتاج. محصلة الأرقام ربما واحدة، لكن الأثر الاقتصادي والاجتماعي مختلف.

لذلك، لا يكفي أن تسأل الحكومات إن كانت السياسات قد حققت أهدافها المباشرة؛ بل عليها أن تعرف كيف تحقق، ومن استفاد منها، ومن تحمّل كلفتها، وما إذا كانت قد عزّزت القدرة الإنتاجية للاقتصاد على المدى الطويل.

لا يقتصر هذا التحدي على المثال أعلاه المعني بسياسات الطاقة. فالدعم الحكومي قد يحمي دخول الأسر من ارتفاع الأسعار، لكنه إذا صُمّم بطريقة غير مناسبة فقد يصل إلى من لا يحتاج إليه، أو يضعف الحافز إلى ترشيد الاستهلاك. إضافة لذلك، الرسوم والضرائب قد تصحح آثارًا سلبية في السوق، لكنها قد ترفع تكاليف المنشآت وتنتقل في النهاية إلى المستهلك. كذلك، قد تزيد برامج التوظيف عدد العاملين على المدى القصير، من دون أن تضمن اكتسابهم المهارات المطلوبة أو استمرار وظائفهم.

لهذا، تحتاج الحكومات إلى التعامل مع السياسات بوصفها مسارًا قابلًا للتقييم والتعديل ما بين وقت وآخر، لا قرارًا يُعلن مرة واحدة ثم يُقاس نجاحه بمؤشر منفرد. يبدأ ذلك بتحديد الهدف بدقة، ومتابعة النتائج المباشرة والآثار الممتدة على الإنتاجية والاستثمار والوظائف والأسعار، مع التمييز بين التغيّر الذي أحدثته السياسة وما كان سيحدث حتى في غيابها.

إذا أظهرت البيانات أن المنشآت تحقق مستهدفات الكفاءة عبر تقليص الإنتاج بدل الاستثمار، فيمكن تعديل أدوات الدعم أو أسلوب التطبيق، وإتاحة فترة انتقالية، أو ربط الحوافز بتحسين الكفاءة مع الحفاظ على القدرة الإنتاجية. مراجعة السياسة ليست اعترافًا بالفشل، بل جزء من إدارتها على أساس النتائج.

لا يعني ذلك أن كل سياسة يجب أن تحقق مكاسب للجميع أو أن تخلو من التكاليف الانتقالية؛ فبعض الإصلاحات ينطوي على مفاضلات حقيقية، وقد يتطلب تعويض المتضررين أو دعم قدرتهم على التكيّف. لكن من المهم أن تكون هذه المفاضلات معلومة ومقصودة، لا آثارًا جانبية لا تظهر إلا بعد أن تصبح مكلفة.