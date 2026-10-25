إسرائيل تريد إسقاط النظام في إيران.

ترمب يريد عدم امتلاك إيران للسلاح النووي.

والعالم ينتظر حرباً أو اتفاقاً يولد من المفاوضات الطويلة.

السعودية ومصر وتركيا وباكستان تؤكد في اجتماع إسطنبول يوم الجمعة، أن الدبلوماسية سبيل إنهاء النزاع مع إيران وأزمة هرمز.

النظام الإيراني لن يسقط من خلال القصف الجوي، والإسقاط يستوجب زحفاً ميدانياً أو حرباً برية، والأمريكان لن يرضوا بتقديم أبنائهم في حرب ميدانية ليس فيها يقين من سلامتهم من الموت أو الإصابة، الأمريكان والإسرائيليون لن يرضوا بالهجوم الميداني.. لن يحدث هذا.

حسناً تم إسقاط النظام، من خلال الحصار أو الاقتصاد، أو القصف الجوي أو الميداني، لنفرض هذا فما الذي سوف يحدث في اليوم التالي، هل تتجزأ إيران إلى دول، بدءاً من شرق إيران، وغربها (الأكراد والبلوش والعرب الإيرانيون ووووو) لو حدث ذلك، كم هي الفترة الزمنية لاستقرار إيران بتقسيماته الجديدة، وما هو مصير النووي المخصب في إيران، من سوف يمتلكه من الأجزاء السياسية القادمة، أو من هي الدولة التي سوف يُقل إليها اليورانيوم المخصب؟

هذه السيناريوهات لن تحدث، والنقطة الجوهرية أن المحيط الجغرافي (تحديداً دول الخليج وهي رافضة لكل ما أحدثته أمريكا من حرب، هذا الرفض لم تأخذه أمريكا في الحسبان، رغم كون دول الخليج من الحلفاء الرئيسيين لأمريكا، ومع ذلك تم التغافل عن رأيهم في الحرب، أو التغافل عن هذا الرفض).

الآن أمريكا تريد الخروج من هذه الحرب كدولة منتصرة، وإسرائيل تريد استمرار هذه الحرب إلى زمن ليس بالقصير.

إذا تحولت هذه الحرب إلى معضلة عميقة لدول الخليج كونهم ضمن الرقعة الجغرافية التي تم تقييدها بحرب لن تنتهي، حرب ليس لهم فيها لا ناقة ولا جمل، فكيف يمكن للجغرافيا أن تتخلص من هذه المعضلة؟

عشرات السيناريوهات قالها المحللون، وكل سيناريو ينتهي بالإضرار بدول المنطقة، بينما ظلت دول العالم في مقاعد الجمهور لمشاهدة الحدث، وإن كان هناك من مساندة فهي مساندة خفية غير معلنة.. ولغياب القانون الدولي - منذ البدء - يصبح ما يحدث هو القانون، وهو قانون (شباك الصيد)، كل فرجة منه تمكن قرشاً ضخماً من الإفلات من شبكة الصيد تلك.

وكل ما يقال (من المحللين) مجرد قول ينقضه قول آخر.. وكل مفاوضات تجري مجرد قول على قول.

الحل الممكن لهذه المعضلة، أن يحدث حدث ضخم بعيداً عن آلة الحرب يغير أو يحلل وثاق العقدة التي ربطت به منطقتنا، أما استمرار تعنت الفرق المتحاربة سوف يجعل المشكلة تطول لسنوات.