تواجه المملكة العربية السعودية تهديدات أمنية وعسكرية من جماعة الحوثي الإرهابية، شملت استهداف منشآت مدنية واقتصادية، وتهديد أمن المواطنين والمقيمين واستقرارهم. وفي ظل هذه التحديات، لا يقتصر المشهد على الجوانب العسكرية والأمنية، بل يمتد إلى البعد الثقافي والاجتماعي الذي يكشف عن طبيعة المجتمع السعودي، ومدى تماسكه، وقدرته على التعامل مع الأزمات بوعي ومسؤولية عالية.

وفي هذا السياق، برزت في المجتمع السعودي مظاهر متعددة من الوعي والتضامن، بدأت من داخل الأسرة، بوصفها النواة الأولى للتنشئة الاجتماعية، وامتدت إلى كل مكوّنات المجتمع. كما ظهر ذلك في التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والحرص على الالتزام بالتعليمات الرسمية، وتجنّب تداول الصور والمعلومات المتعلقة بالتهديدات والمواقع المستهدفة، بما يعكس إدراكاً لأهمية المسؤولية الفردية في حماية الأمن الجماعي. ويبرز هنا دور علم النفس الثقافي في تفسير العلاقة بين القيم والاتجاهات والسلوكيات؛ إذ تسهم قيم الانتماء والمسؤولية والثقة والتكافل في تشكيل استجابات المجتمع للأزمات، وتعزيز قدرته على التكيّف معها.

ويجب أن ننبه إلى أن الشعور بالأمن والطمأنينة يرتبط بفاعلية المؤسسات، والاستعداد للطوارئ، وكفاءة الخطط الأمنية. ومن ثم، فإن الوعي الثقافي لا يمثل جانباً مكملاً للأمن فحسب، بل يعد أحد عناصره المهمة، خاصة عندما يقترن بالتحقق من المعلومات، والالتزام بالتوجيهات الرسمية، وتجنّب الشائعات.

ومن منظور تاريخي، شهدت الجزيرة العربية واليمن تنافساً بين قوى إقليمية على النفوذ السياسي والممرات التجارية. ففي القرن السادس الميلادي، كانت السيطرة الحبشية-الرومانية، ثم سيطرة الدولة الساسانية الفارسية في النصف الثاني من القرن ذاته، في سياق تنافس سياسي وتجاري ارتبط بموقع اليمن الإستراتيجي، وتتيح هذه التجربة التاريخية فهم أهمية الموقع الجغرافي للجزيرة العربية، وطرق التجارة في البحر الأحمر واستمرار ارتباط أمنها بمصالح القوى الإقليمية والدولية، مع ضرورة التمييز بين سياقات الماضي والحاضر وتباين ظروفهما.

وفي مجمل القول، يكشف المشهد الثقافي والاجتماعي السعودي عن أهمية الوعي الوطني على اعتباره ركيزة للتلاحم المجتمعي ومساندة مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات. فالمجتمع الواعي لا يحافظ على تماسكه فحسب، بل يسهم أيضاً في حماية أمنه من خلال السلوك المسؤول، والوعي الإعلامي، والثقة المؤسسية. وتظل الهوية الوطنية، بما تحمله من قيم الانتماء والتكافل والمسؤولية، عنصراً أساسياً في تعزيز قدرة المجتمع على تجاوز الأزمات.

ومن هذا المنطلق، فإن قوة المجتمع لا تُقاس بقدرته على مواجهة التهديدات فحسب، بل بمدى تماسك أفراده، ووعيهم بمسؤولياتهم، وقدرتهم على تحويل القيم المشتركة إلى ممارسات تعزّز أمن الوطن والمحافظة على استقراره ومكتسباته.