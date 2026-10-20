ليست عبارة «تذكر شكلها، فلا تنسى» مجرد تهديد عسكري أو استعراض للقوة، إذ يمكن قراءة دلالتها الأعمق بوصفها إشارة إلى معركة أخرى تجري بالتوازي مع المعركة الميدانية وهي معركة الذاكرة، ومن يملك حق كتابة رواية الحرب وتحديد معناها.

في الحروب، لا تتوقف المنافسة عند إلحاق الخسائر أو تحقيق المكاسب بل تمتد إلى تفسير ما حدث، فالحدث الواحد قد يتحوّل بحسب الرواية التي تحيط به إلى انتصار لدى طرف، أو خسارة محدودة لدى الطرف الآخر ومن هنا لا تكفي السيطرة على وقائع الميدان وحدها لصناعة الصورة النهائية للحرب، إذ تظل دلالة الوقائع نفسها موضع تنافس، الحروب أيضاً لا تخاض بالسلاح وحده، بل بالروايات التي تتشكّل حولها أيضاً، وكل طرف يسعى إلى تفسير الأحداث بما يعكس موقعه، ويحدد من خلالها صورة المنتصر والخاسر والقوي والضعيف، وقد يتفق المتحاربون على واقعة واحدة لكنهم يختلفون في معناها، فما يقدّمه أحدهم بوصفه انتصاراً قد يراه الآخر حدثاً عابراً لا يغيّر موازين القوة.

في هذا السياق، تكتسب عبارة اللواء المالكي خصوصيتها من اختيار فعل التذكر لا من التهديد المباشر، فهو لا يكتفي بعرض صورة الأباتشي، بل يوجه المخاطَب إلى الاحتفاظ بها في ذاكرته، وكأن الصورة تتجاوز كونها تمثيلاً لسلاح حاضر لتصبح علامة يراد لها أن تستمر في الوعي، وأن تستدعى عند التفكير في المواجهة المقبلة، واللافت أن العبارة لا تحدد ما الذي ينبغي تذكّره تحديداً، فهي تترك للمتلقي استحضار المعنى الذي تحمله الصورة في سياق المواجهة، وهذه المساحة المفتوحة هي ما يمنحها قوتها الإيحائية، وبدلاً من شرح الرسالة أو تفصيل التهديد، تضع أمام الخصم صورة وتترك أثرها يعمل في ذهنه.

لكن الدلالة الأبعد تتصل بحق تفسير الحدث، فإذا كان الخصم يريد تقديم ادعائه بوصفه دليلاً على نجاحه، فإن العبارة تعيد توجيه النظر إلى ما يتجاوز الادعاء نفسه، ذلك إلى استمرار القدرة على الحضور والمواجهة، وبهذا لا يصبح السؤال مقتصراً على ما حدث بل يمتد إلى ما يعنيه الحدث، وما إذا كان يصلح دليلاً على تحوّل حقيقي في موازين القوة.

هنا تتداخل الذاكرة مع الرواية، فالذاكرة تحتفظ بالوقائع أما الرواية فتمنحها ترتيبها ومعناها، ومن يستطيع ترسيخ تفسيره للأحداث يؤثر في الصورة التي تستقر عنها.

لهذا، يمكن فهم «تذكر شكلها، فلا تنسى» باعتبارها وسيلة لتثبيت معنى يتجاوز اللحظة التي قيلت فيها، إنها تربط صورة السلاح بما قد تحمله المواجهة المقبلة من دلالات، وهي عبارة تختصر فكرة أن بعض المعارك لا تستهدف الأرض وحدها، بل تستهدف أيضاً الذاكرة التي ستحتفظ بالحرب، والرواية التي ستمنحها المعنى.