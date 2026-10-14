حين يكون الحديث عن المملكة العربية السعودية، فلا مكان للمساومة، ولا مجال للمزايدات، ولا صوت يعلو فوق صوت الوطن. فالسعودية ليست مجرد أرض نعيش عليها، بل هي عزتنا وكرامتنا وهويتنا وتاريخنا ومستقبل أجيالنا، وطن يسكن القلوب قبل أن تسكنه الأجساد، وحبه ليس شعارًا نردده، بل عهد وولاء وانتماء.

وفي ظل ما تشهده المنطقة من توترات وصراعات وتحديات، نقولها بكل فخر واعتزاز: خلف قيادتنا صف واحد، وعلى العهد باقون، ولأجل وطننا ثابتون.

لقد أثبتت المملكة عبر تاريخها أنها دولة تصنع مواقفها بالحكمة والقوة، ولا تخضع للتهديد أو الابتزاز. وحين تختار السلام فإنها تختاره من موقع القوة، وحين تتحلى بالصبر فلا يعني ذلك ضعفًا أو عجزًا، بل حكمة قيادة تعرف متى تتخذ القرار، وكيف تحمي أمن الوطن وسيادته ومقدراته.

ولمن يحاول اختبار صبر السعودية نقول: أخطأتم العنوان، وجهلتم التاريخ، ولم تدركوا أن هذا الوطن خط أحمر لا يقبل المساومة.

أما الحوثي ومشروعه القائم على السلاح والتهديد وزعزعة الاستقرار، فلن يكون أقوى من إرادة الشعوب الباحثة عن السلام. ومهما طال أمد الصراع، فإن مشاريع الفوضى لا تصنع مستقبلًا، ونحن على يقين بأن هذا المشروع العدائي سينتهي، وستبقى السعودية شامخة بعزتها وقوتها وثبات مواقفها.

ونقولها بصوت واحد: يا قيادتنا، نحن رهن أمركم، وخلفكم صف واحد، وعلى العهد والوفاء ثابتون.

إن حب الوطن لا يقاس بالكلمات، بل بالمواقف، ولا يظهر في أوقات الرخاء وحدها، بل يتجلى حين تشتد التحديات. وهنا يظهر معدن الشعب السعودي الذي يقف خلف قيادته كالبنيان المرصوص، لا تفرقه الشائعات، ولا تهزه التهديدات، ولا تنال من وحدته محاولات الأعداء.

نحن شعب يعشق السلام، لكنه لا يقبل المساس بسيادته، ويحترم الجميع، لكنه لا يسمح لأحد بتهديد أمنه واستقراره.

من يراهن على خوف السعوديين فقد خسر رهانه، ومن يظن أن صبر السعودية ضعف فقد أساء التقدير، ومن يحلم بأن تهتز وحدة هذا الوطن لا يعرف حقيقة الشعب السعودي.

ستبقى السعودية شامخة، وستبقى رايتها خفاقة، وستسقط كل المشاريع التي تستهدف أمنها واستقرارها.

خلف القيادة صف واحد.. ومع الوطن قلب واحد.. وللسعودية عهد لا يتغيّر.

حفظ الله السعودية قيادةً وشعبًا، وأدام عليها عزها وأمنها واستقرارها.