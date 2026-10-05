تتشكّل المعارض الدولية كمدن مؤقتة تنبض بالحركة، تتعانق فيها أروقة الابتكار مع أزقة الدهشة، وتتحاور فيها اللغات عبر المصافحة والنظرة. هذا العالم المصغر، الذي يختزل الكوكب في أمتار مربعة، يحمل في جوهره تناقضاً جميلاً: الانفتاح على الآخر مع الحاجة إلى ضبط الإيقاع الجمعي. من هنا، يبرز السؤال المحوري: كيف يتحوّل حارس الأمن من عنصر ثابت في المشهد إلى مهندس للتدفق الزائر، يعيد تشكيل تجربة الزائر من لحظة وصوله حتى مغادرته؟ يتتبع هذا البحث تلك الرحلة التحويلية، مفككاً المهام التي ينهض بها الحارس، والتحديات التي تواجهه، والإستراتيجيات التي تصنع من وجوده حضوراً فاعلاً في ذاكرة الزائر.

يرتكز البناء التحليلي لهذه الدراسة على تمايز جوهري بين فلسفتين أمنيتين، الفلسفة الأولى، الأمن التقليدي بردعه، تنظر إلى الجمهور بوصفه كياناً يحتاج إلى مراقبة وضبط، فيقف الحارس عند حدود الفضاء، صامتاً كالتمثال. في المقابل، تقدم الفلسفة الثانية، الأمن الموجه للخدمة باستباقه، تصوراً مغايراً تماماً؛ فالحارس هنا يتحرك داخل الحشد، يستشعر مزاجه، ويستبق احتياجاته. يجد هذا التصور دعمه النظري في دراسات إدارة الحشود، وتحديداً نظرية السلوك الجماعي التي تكشف كيف تنتقل المشاعر داخل الجماعة كالتيار الكهربائي، ومفهوم الذكاء الحشدي الذي يفترض قدرة الجمهور على التكيف الذكي عندما يجد توجيهاً إنسانياً رشيقاً.

في قلب هذه الفلسفة، يقف الأمن الوقائي، الذي يتعامل مع الأزمة قبل ولادتها، محولاً الحارس من مستقبل للطوارئ إلى مانع لحدوثها أصلاً.

وتتوزع مهام الحارس في فضاء المعرض على أربعة فصول متشابكة، يكتب فيها الحارس دوره الجديد. البوابة حكاية أولى تختصر العلاقة بين الزائر والمكان؛ هنا يطبق الحارس أنظمة الدخول الإلكتروني ويتحقق من السلامة العامة، لكن بروح تستقبل وتؤمن في آن واحد، محولاً إجراءات الفحص من لحظة توتر محتملة إلى لحظة عبور سلسة، مانعاً التكدس عند العتبة الأولى. في قلب المعرض، حيث تتزاحم الأجساد والفضول، يتحوّل الحارس إلى ملاح بشري يقرأ حركة الموجة الزائرة قبل اشتدادها، يوجه عبر ممرات الطوارئ والمناطق المزدحمة، يعيد توزيع الكثافات بتدخلات ناعمة، ويمنع التدافع عبر استشعار مسبق لنقاط الاختناق، فينساب الزوّار كأن حركتهم منسقة بلا أوامر. عندما يخترق صوت إنذار أو تسقط حالة طبية أرضاً، ينكشف المعدن الحقيقي للحارس؛ يتطلب هذا المشهد تحوّلاً فورياً من المراقبة الهادئة إلى الفعل الحاسم، عبر تنفيذ إجراءات الإخلاء بخطوات ثابتة، وفتح مسارات آمنة، والتعامل مع الحالات الطبية بمعرفة إسعافية أولية تحفظ الحياة قبل وصول المختصين.

ويكتمل المشهد بالوجه الآخر للأمن وهو الطمأنينة، حيث يؤدي الحارس دور السفير الأمني، يجيب عن الأسئلة، يرشد التائهين، ويمتص التوتر بلغة هادئة، محولاً العلاقة من علاقة سلطة إلى علاقة ثقة، فيرى الزائر في الحارس مصدر أمان ومعلومة معاً.

خلف هذه الكفاءة الظاهرة، يخوض الحارس معارك صامتة تستنزف الجسد والروح، وتتكشف ثلاث جبهات رئيسية. يفرض إيقاع المعرض ساعات طويلة من الوقوف والانتباه.. مع تغيّر مستمر لنوبات العمل، وهذا الإجهاد الجسدي المتراكم يهدّد قدرة الحارس على البقاء في حالة تأهب ذهني كامل، فيصبح التحدي هو الحفاظ على اليقظة داخل جسد أنهكه التعب.. يتعرّض الحارس يومياً أيضاً لمشاعر متناقضة من الزوّار: الغضب، الإحباط، الخوف، الارتباك؛ يجد نفسه أمام زائرين غاضبين من انتظار طويل، أو مخالفين يرفضون التوجيه، وهنا تتحوّل اللحظة الأمنية إلى لحظة دبلوماسية، حيث يتعيّن على الحارس أن يضبط انفعالاته ويحتوي غضب الآخرين دون التنازل عن مبادئ السلامة. تقدّم قاعات التدريب سيناريوهات منضبطة، بينما يقدم الميدان فوضى خلاقة؛ حالات الهلع الجماعي، والتدافع المفاجئ، وسلوك الحشود المتغير بلا سابق إنذار، تكشف محدودية البروتوكولات الجامدة.. كما ويواجه الحارس هنا تحدياً معرفياً: كيف يترجم النظرية إلى فعل حي وسط زحام يفرض منطقه الخاص؟ تكمن الإجابة في المرونة الميدانية، تلك القدرة على الارتجال المدروس التي تفصل بين الحارس الناجح والحارس الذي يتقن الحفظ فقط.