في اللحظة التي تتقاطع فيها التقنية مع الاقتصاد، تولد تجارب استثنائية تعيد تعريف العلاقة بين الفضاءات الكبرى وجمهورها، ومن قلب هذا التقاطع انبثقت فكرة التطبيق الرقمي الذي أطلقته أرض المعارض ليكون شاهداً على عصر جديد تمتلك فيه الخوارزميات مفاتيح التوجيه، وتتحوّل فيه الأروقة إلى مسارات ذكية تُصمم لكل زائر على حدة، فالمعارض في جوهرها منظومات معرفية هائلة الحجم، وتكمن التحديات الحقيقية في قدرتها على مخاطبة كل عقل بلغته الخاصة.

تمثّل المنصات الرقمية الذكية تحوّلاً جوهرياً في هندسة تجربة الزائر داخل الفضاءات الاقتصادية الكبرى، إذ أصبحت المعارض منظومات تفاعلية معقدة تتطلب أدوات توجيه قادرة على استيعاب التباين الواسع في اهتمامات الزوّار وأهدافهم، وانطلاقاً من هذه الرؤية أطلقت أرض المعارض تطبيقاً رقمياً خاصاً يعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي لإعادة تشكيل رحلة الزائر من لحظة دخوله البوابة حتى مغادرته، فيتحوّل المعرض من فضاء استهلاكي عام إلى تجربة معرفية مخصصة تتفوق على أي نموذج معارض منافس، ويعتمد التطبيق في جوهره التقني على تحليل بيانات الزائر السلوكية والاهتماماتية قبل وصوله إلى موقع الحدث، إذ يقدّم عند التسجيل مجموعة من الاستفسارات الذكية التي تستخرج منها الخوارزميات أنماط التفضيلات القطاعية والمجالات الصناعية الأكثر صلة باهتماماته، ومن ثم يبني التطبيق مساراً ديناميكياً يتكيف لحظياً مع حركة الزائر داخل الأجنحة، فإذا أبدى الزائر اهتماماً مطولاً بجناح معين اقترحت المنظومة أجنحة مكملة تعزّز الفهم المعرفي، وإذا رصدت الخوارزميات ازدحاماً في منطقة محددة أعادت توجيه الزائر نحو مسارات بديلة تضمن استمرارية التدفق وتقلل زمن الانتظار، وهذه الاستجابة اللحظية تحول التجربة من طابع عشوائي إلى رحلة هندسية دقيقة تحقق أعلى كفاءة زمنية ومعرفية ممكنة.

وتتجلّى القيمة التنافسية لهذا التطبيق في قدرته على تحويل المعرض من حدث موسمي إلى منصة بيانات استراتيجية، فكل تفاعل يسجله الزائر يغذّي قاعدة بيانات ضخمة تمكّن الإدارة من فهم الخرائط الحرارية للاهتمامات، وتحديد الأجنحة الأكثر جذباً، ورصد الفجوات في التغطية القطاعية، وهذه المعرفة التراكمية تمنح أرض المعارض ميزة تفاوضية أمام العارضين والمستثمرين، إذ تصبح قادرة على تقديم تقارير دقيقة عن سلوك الجمهور وأنماط الطلب المستقبلي، فيتحوّل التطبيق من أداة توجيه إلى مختبر ذكاء تسويقي يرفع القيمة الإدراكية للمعرض ككل، إذ يمتد الأثر الاستراتيجي للتطبيق نحو تعزيز المكانة الريادية لأرض المعارض في المشهد الاقتصادي الإقليمي، فالتجربة المخصصة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي تعيد تعريف علاقة الزائر بالمعرض من متلقٍّ إلى مشارك فاعل في تصميم رحلته المعرفية، وهذا التحول النوعي يرفع معدلات الرضا ويضاعف احتمالات العودة ويحفز التوصية الاجتماعية، ومع تراكم هذه المؤشرات الإيجابية تترسّخ صورة أرض المعارض كوجهة ذكية رائدة تحتكر التميّز التجريبي في قطاع تتساوى فيه العروض الصناعية غالباً، لتظل التجربة الرقمية هي الفارق الجوهري الذي يصنع التفوق.

إن إطلاق هذا التطبيق يمثل انتقالاً من إدارة المعارض بمنطق المساحات إلى إدارتها بمنطق الخوارزميات، ومن قياس النجاح بعدد الزوّار إلى قياسه بعمق التجربة وجودة التفاعل، وأنا أرى في هذه النقلة تجسيداً عملياً لفلسفة الذكاء الاقتصادي التي أؤمن بها، إذ نستثمر في التقنية لتعظيم العائد المعرفي للزائر، فيتحوّل المعرض إلى بيئة تعلّم ذكية تتكيّف مع عقل كل زائر على حدة، وهذه القدرة على التخصيص العميق تمثّل الحد الفاصل بين معرض يمر به الزائر ومعرض يبقى في ذاكرته.