بحث قيّم للمخرج محمود صباغ عن الدراما السعودية، التي بدأت في عام ١٩٦٦ ميلادي، من خلال نصين قدمتا في تلفزيون جدة، وتلفزيون الرياض.. والملفت في البحث ان أول من كتب نصاً درامياً كان الفنان الكبير طلال مداح.

ومحمود صباغ مخرج لافت، يعمل على استيفاء مادته الإخراجية بحثاً وتنقيباً، يمضي في عمله بتؤدة، فاحصاً الزوايا والجنبات في مادته الدرامية، وفي هذا البحث قدم مادة توثيقية مهمة جداً في تاريخ الدراما المحلية.

وتصويب المعلومات التي ذكرها تعد خبراً طازجاً لمن يهتم بالدراما المحلية.

وقد سبق أن أشرت إلى بحث آخر عن أول مسرحية قدمت على مستوى الخليج، كانت في المدينة المنورة في عام ١٩١٠، بمعنى آخر أننا كنا جادين لاختراق سحب الفن والإبداع، إلا أن حجباً كثيفة غطت على البدايات الأولى لانطلاق الفن في المملكة، وأكثركم يذكر الظروف الاجتماعية التي حرمت ومنعت الفن بكل أطيافه باستثناء الشعر (والشعر مسموح به وفق شروط قاسية تمنع المخيلة من الإبحار في الخيال).

نعم، كانت البدايات الفنية طبيعية في جو طبيعي، إلا أن ذلك الظرف جمد حالتنا الفنية سنوات طويلة، والحمد لله أننا الآن نتنفس بكل ارتياح.

أخيراً، إن الباحث والمنقب سوف يجد في الماضي بدايات رائعة تم طمسها، وعلينا كشفها لإعطاء من مات حق الريادة، والافتخار بما حدث.